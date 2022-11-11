В 10 микрорайоне Нефтеюганска пожарные проводят эвакуацию из горящего здания торгового центра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) загорелось здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. В пресс-службе МЧС журналисту URA.RU рассказали, что пожарные эвакуировали посетителей и персонал.

«Сообщение о пожаре поступило в 18.38, через две минуты пожарные были на месте. По прибытию обнаружилось задымление, горение кровли. Горит одноэтажное здание торгового центра. Проводилась эвакуация персонала, сейчас 24 пожарных пытаются справиться с огнем и параллельно проводят разведку на случай, если кто-то остался в помещении», — уточнили в ведомстве.

В ликвидации огня занято семь единиц техники. Площадь торгового центра 3200 квадратных метров. По словам очевидцев, в микрорайоне очень сильное задымление. Видео с места происшествия опубликовал читатель сообщества «Это Юганск, детка» в социальной сети «Вконтакте».

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