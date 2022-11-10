10 ноября 2022
09 ноября 2022

В ХМАО в горящей квартире задохнулся местный житель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар произошел на пятом этаже многоквартирного дома Фото:

В поселке Радужный (ХМАО) накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 2-й микрорайон, 24 дом. Об этом сообщается в местных пабликах социальной сети «ВКонтакте».

«Город Радужный. Пожар в многоквартирном доме по адресу: Второй микрорайон, 24 дом. К сожалению, в квартире, где произошел пожар, погиб человек от угарного газа», — сообщается в новости.

Со слов очевидцев, на место пожара прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция. Помимо погибшего, есть и пострадавшие.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

В поселке Радужный (ХМАО) накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 2-й микрорайон, 24 дом. Об этом сообщается в местных пабликах социальной сети «ВКонтакте». «Город Радужный. Пожар в многоквартирном доме по адресу: Второй микрорайон, 24 дом. К сожалению, в квартире, где произошел пожар, погиб человек от угарного газа», — сообщается в новости. Со слов очевидцев, на место пожара прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция. Помимо погибшего, есть и пострадавшие. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...