Пожар произошел на пятом этаже многоквартирного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Радужный (ХМАО) накануне вечером произошел пожар в многоквартирном доме по адресу 2-й микрорайон, 24 дом. Об этом сообщается в местных пабликах социальной сети «ВКонтакте».

«Город Радужный. Пожар в многоквартирном доме по адресу: Второй микрорайон, 24 дом. К сожалению, в квартире, где произошел пожар, погиб человек от угарного газа», — сообщается в новости.

Со слов очевидцев, на место пожара прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь и полиция. Помимо погибшего, есть и пострадавшие.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГУ МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) из-за пожара в деревянном доме эвакуировали жильцов. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.