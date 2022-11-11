Голикова хочет запретить аборты для подростков

11 ноября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Голикова поручила правительству проработать вопрос запрета на аборт девушкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет. Об этом сообщается в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. «Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования. О целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей», — говорится в документе. Вице-премьер России также предложила вынести на обсуждение переименование листа «прерывания беременности» на лист «сохранения беременности».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет. Об этом сообщается в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. «Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования. О целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей», — говорится в документе. Вице-премьер России также предложила вынести на обсуждение переименование листа «прерывания беременности» на лист «сохранения беременности».