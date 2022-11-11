Голикова хочет запретить аборты для подростков

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Голикова поручила правительству проработать вопрос запрета на аборт девушкам Фото:

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет. Об этом сообщается в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования. О целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей», — говорится в документе. Вице-премьер России также предложила вынести на обсуждение переименование листа «прерывания беременности» на лист «сохранения беременности».

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила правительству проработать запрет на аборт девушкам 15-18 лет. Об этом сообщается в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. «Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования. О целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей», — говорится в документе. Вице-премьер России также предложила вынести на обсуждение переименование листа «прерывания беременности» на лист «сохранения беременности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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