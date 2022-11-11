У предпринимателей в ХМАО вырос спрос на консультации бизнес-тренеров

12 ноября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Бизнесменов волнует масштабирование компаний и переезд предприятий в другие города Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО предприниматели стали чаще обращаться за консультациями к бизнес-тренерам для развития своих предприятий. URA.RU обсудило тенденцию с бизнес-коучем АСС ICF (Международной федерации коучинга) из Нижневартовска Анной Чернухиной. «Специфика коучинга в ХМАО достаточно нова и специалистов в этой области здесь не так много, но стоит отметить, что сейчас появились клиенты на территории региона, появился спрос. В ХМАО развита система поддержки малого и среднего бизнеса, которая дает много, но не всегда помогает. Коучинг же — новая возможность посмотреть на свой бизнес с другой стороны», — озвучила в разговоре с корреспондентом агентства Чернухина. Больше всего предприниматели идут к тренерам с вопросами о масштабировании бизнеса и перевода компаний в онлайн. При этом еще один особенно популярный запрос — передислокация предприятия в другой город или регион. «Часто это совершенно не связано с тем, чтобы переехать ближе к столице. Скорее с семейными обстоятельствами: обучение детей, работа супруга. И если раньше большинство предпринимателей принимали решение просто продать бизнес, то сейчас есть понимание, что можно найти управляющего, правильно поставить задачи, научиться делегировать полномочия и удаленно управлять бизнесом. Либо открыть такую же точку в другом городе или регионе», — уточняет Чернухина. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприниматели начали снижать цены на местную продукцию. Представители бизнеса объясняли агентству, что это происходит за счет снижение расходов на закупки. При этом годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе также снизился.

В ХМАО предприниматели стали чаще обращаться за консультациями к бизнес-тренерам для развития своих предприятий. URA.RU обсудило тенденцию с бизнес-коучем АСС ICF (Международной федерации коучинга) из Нижневартовска Анной Чернухиной. «Специфика коучинга в ХМАО достаточно нова и специалистов в этой области здесь не так много, но стоит отметить, что сейчас появились клиенты на территории региона, появился спрос. В ХМАО развита система поддержки малого и среднего бизнеса, которая дает много, но не всегда помогает. Коучинг же — новая возможность посмотреть на свой бизнес с другой стороны», — озвучила в разговоре с корреспондентом агентства Чернухина. Больше всего предприниматели идут к тренерам с вопросами о масштабировании бизнеса и перевода компаний в онлайн. При этом еще один особенно популярный запрос — передислокация предприятия в другой город или регион. «Часто это совершенно не связано с тем, чтобы переехать ближе к столице. Скорее с семейными обстоятельствами: обучение детей, работа супруга. И если раньше большинство предпринимателей принимали решение просто продать бизнес, то сейчас есть понимание, что можно найти управляющего, правильно поставить задачи, научиться делегировать полномочия и удаленно управлять бизнесом. Либо открыть такую же точку в другом городе или регионе», — уточняет Чернухина. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприниматели начали снижать цены на местную продукцию. Представители бизнеса объясняли агентству, что это происходит за счет снижение расходов на закупки. При этом годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе также снизился.