В ХМАО предприниматели снижают цены на местные товары

Предприниматели могут продавать товары дешевле за счет снижения закупочных цен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ХМАО предприниматели начали снижать цены на местную продукцию. Представители бизнеса объяснили URA.RU, что это происходит за счет снижение расходов на закупки.

«Сейчас идет тенденция того, что рынок перестраивается на снижение цен. Например, в нашей сфере стали завозить подходящие компоненты с Азии. Конечно, понадобилось время на то, чтобы их протестировали поставщики, но теперь идет снижение цен», — рассказала журналисту агентства владелица бренда югорской косметики «Тайганика» Светлана Колисниченко.

По словам предпринимательницы, сейчас поставщики снижают сырьевые цены на 10-15%, соответственно конечный продукт выходит дешевле. «Насколько к нам обращаются предприниматели и на ярмарочных мероприятиях мы видим, что повышения и каких-то проблем с ценами не наблюдается. Положительная динамика — да, возможно, есть, но главное, что увеличения цен на сегодняшний день нет», — прокомментировал корреспонденту URA.RU руководитель центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда развития Югры Михаил Коваль.

В Центробанке утверждают, что в целом только за сентябрь годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе снизился с 11,75% в августе до 10,40% в сентябре 2022 года. Тем временем, в августе снижение достигло лишь полпроцента.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко упала стоимость билетов на самолет в Турцию. Цена авиабилетов на конец октября — разгар бархатного сезона — в Стамбул и Анталию начиналась с 13,5 тысячи рублей.