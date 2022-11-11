В ХМАО прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре

Прокуратура организовала проверку из-за пожара в ТЦ «Привозъ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура выясняет обстоятельства пожара в торговом центре «Привозъ» в 10-м микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

По данным ГУ МЧС России по ХМАО на 21:00 пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что В Нефтеюганске (ХМАО) загорелось здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Пожарные эвакуировали посетителей и персонал.