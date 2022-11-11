В ХМАО прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре

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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в ТЦ «Привозъ» Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура выясняет обстоятельства пожара в торговом центре «Привозъ» в 10-м микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

По данным ГУ МЧС России по ХМАО на 21:00 пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что В Нефтеюганске (ХМАО) загорелось здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Пожарные эвакуировали посетителей и персонал.

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В Нефтеюганске (ХМАО) прокуратура выясняет обстоятельства пожара в торговом центре «Привозъ» в 10-м микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре. По данным ГУ МЧС России по ХМАО на 21:00 пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Ранее сообщалось, что В Нефтеюганске (ХМАО) загорелось здание торгового центра «Привоз» в 10 микрорайоне. Пожарные эвакуировали посетителей и персонал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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