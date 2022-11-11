Шольц пообещал не бросать Зеленского

Канцлер ФРГ Шольц пообещал продолжить помогать Киеву в конфликте с Россией

11 ноября 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Шольц пообещал продолжить поддержку Украины Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий лидер пообещал продолжить поддерживать Киев в конфликте с Россией, сообщили в кабмине ФРГ. Шольц в беседе с Зеленским заявил, что ФРГ поддержит Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и ПВО, следует из сообщения на сайте правительства Германии. Также главы государств выступили за продление зернового соглашения. Как по итогам телефонного разговора Зеленский отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне саммита G20. Запад продолжает оказывать помощь Украине в борьбе с РФ, поставляя вооружение и консультантов.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий лидер пообещал продолжить поддерживать Киев в конфликте с Россией, сообщили в кабмине ФРГ. Шольц в беседе с Зеленским заявил, что ФРГ поддержит Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и ПВО, следует из сообщения на сайте правительства Германии. Также главы государств выступили за продление зернового соглашения. Как по итогам телефонного разговора Зеленский отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне саммита G20. Запад продолжает оказывать помощь Украине в борьбе с РФ, поставляя вооружение и консультантов.