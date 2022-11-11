Шольц пообещал не бросать Зеленского

Канцлер ФРГ Шольц пообещал продолжить помогать Киеву в конфликте с Россией
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф
Шольц пообещал продолжить поддержку Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий лидер пообещал продолжить поддерживать Киев в конфликте с Россией, сообщили в кабмине ФРГ.

Шольц в беседе с Зеленским заявил, что ФРГ поддержит Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и ПВО, следует из сообщения на сайте правительства Германии. Также главы государств выступили за продление зернового соглашения.

Как по итогам телефонного разговора Зеленский отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне саммита G20. Запад продолжает оказывать помощь Украине в борьбе с РФ, поставляя вооружение и консультантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий лидер пообещал продолжить поддерживать Киев в конфликте с Россией, сообщили в кабмине ФРГ. Шольц в беседе с Зеленским заявил, что ФРГ поддержит Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и ПВО, следует из сообщения на сайте правительства Германии. Также главы государств выступили за продление зернового соглашения. Как по итогам телефонного разговора Зеленский отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне саммита G20. Запад продолжает оказывать помощь Украине в борьбе с РФ, поставляя вооружение и консультантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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