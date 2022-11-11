Курганские власти должны выкупить Кетовскую школу до Нового года

Деньги выделили на покупку школы, котельной и учебного оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школа и отапливающая ее котельная в Кетово должны быть выкуплены до 1 января 2023 года. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области, опубликованном 11 ноября.

«Средства предоставляются бюджету Кетовского района Курганской области для приобретения школы на 1 100 мест, учебного оборудования для оснащения объекта и здания котельной, отапливающей объект. Не использованные на 1 января 2023 года остатки средств подлежат возврату в областной бюджет», — говорится в постановлении.

963 млн 567,5 тыс. рублей на выкуп школы были выделены из резервного фонда правительства РФ в рамках реализации программы «Развитие образования». До 31 декабря этого года там должны начать образовательную деятельность. Проблему с выкупом Кетовской школы не могли решить несколько лет.