Курганские власти должны выкупить Кетовскую школу до Нового года

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Школа. Кетово, кетово, школа, кетовская школа
Деньги выделили на покупку школы, котельной и учебного оборудования Фото:

Школа и отапливающая ее котельная в Кетово должны быть выкуплены до 1 января 2023 года. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области, опубликованном 11 ноября.

«Средства предоставляются бюджету Кетовского района Курганской области для приобретения школы на 1 100 мест, учебного оборудования для оснащения объекта и здания котельной, отапливающей объект. Не использованные на 1 января 2023 года остатки средств подлежат возврату в областной бюджет», — говорится в постановлении.

963 млн 567,5 тыс. рублей на выкуп школы были выделены из резервного фонда правительства РФ в рамках реализации программы «Развитие образования». До 31 декабря этого года там должны начать образовательную деятельность. Проблему с выкупом Кетовской школы не могли решить несколько лет.

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Школа и отапливающая ее котельная в Кетово должны быть выкуплены до 1 января 2023 года. Об этом говорится в постановлении правительства Курганской области, опубликованном 11 ноября. «Средства предоставляются бюджету Кетовского района Курганской области для приобретения школы на 1 100 мест, учебного оборудования для оснащения объекта и здания котельной, отапливающей объект. Не использованные на 1 января 2023 года остатки средств подлежат возврату в областной бюджет», — говорится в постановлении. 963 млн 567,5 тыс. рублей на выкуп школы были выделены из резервного фонда правительства РФ в рамках реализации программы «Развитие образования». До 31 декабря этого года там должны начать образовательную деятельность. Проблему с выкупом Кетовской школы не могли решить несколько лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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