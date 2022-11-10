Фермеры Кизильского района (Челябинская область) собрали средства для покупки дизельного генератора и ночных прицелов, которые необходимы их землякам на фронте. Об этом сообщил глава Кизильского района Александр Селезнев.
«Недавно мне позвонили наши ребята с Луганска. […] Попросили прислать дизельгенератор для зарядки раций, а еще ночные прицелы и емкости под питьевую воду. Мы обратились к фермерам и необходимые средства были собраны моментально», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он уточнил, что на собранные средства идет закупка оборудования. В ближайшее время груз отправится на фронт. По данным чиновника, в зоне СВО находятся бойцы из поселков Кацбах, Новопокровка, Бредов и Агаповки. Жалоб на службу и питание у них нет.
Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки.
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