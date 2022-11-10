Фермеры собрали средства на покупку генератора и прицелов для челябинцев на фронте. Фото

11 ноября 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

На тяготы службы уральцы не жалуются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Фермеры Кизильского района (Челябинская область) собрали средства для покупки дизельного генератора и ночных прицелов, которые необходимы их землякам на фронте. Об этом сообщил глава Кизильского района Александр Селезнев. «Недавно мне позвонили наши ребята с Луганска. […] Попросили прислать дизельгенератор для зарядки раций, а еще ночные прицелы и емкости под питьевую воду. Мы обратились к фермерам и необходимые средства были собраны моментально», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что на собранные средства идет закупка оборудования. В ближайшее время груз отправится на фронт. По данным чиновника, в зоне СВО находятся бойцы из поселков Кацбах, Новопокровка, Бредов и Агаповки. Жалоб на службу и питание у них нет. Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки. Фото: страница Александра Селезнева в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Александра Селезнева в соцсети «ВКонтакте»

Фермеры Кизильского района (Челябинская область) собрали средства для покупки дизельного генератора и ночных прицелов, которые необходимы их землякам на фронте. Об этом сообщил глава Кизильского района Александр Селезнев. «Недавно мне позвонили наши ребята с Луганска. […] Попросили прислать дизельгенератор для зарядки раций, а еще ночные прицелы и емкости под питьевую воду. Мы обратились к фермерам и необходимые средства были собраны моментально», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что на собранные средства идет закупка оборудования. В ближайшее время груз отправится на фронт. По данным чиновника, в зоне СВО находятся бойцы из поселков Кацбах, Новопокровка, Бредов и Агаповки. Жалоб на службу и питание у них нет. Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки.