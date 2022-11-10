10 ноября 2022

Фермеры собрали средства на покупку генератора и прицелов для челябинцев на фронте. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
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Фермеры Кизильского района (Челябинская область) собрали средства для покупки дизельного генератора и ночных прицелов, которые необходимы их землякам на фронте. Об этом сообщил глава Кизильского района Александр Селезнев.

«Недавно мне позвонили наши ребята с Луганска. […] Попросили прислать дизельгенератор для зарядки раций, а еще ночные прицелы и емкости под питьевую воду. Мы обратились к фермерам и необходимые средства были собраны моментально», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что на собранные средства идет закупка оборудования. В ближайшее время груз отправится на фронт. По данным чиновника, в зоне СВО находятся бойцы из поселков Кацбах, Новопокровка, Бредов и Агаповки. Жалоб на службу и питание у них нет.

Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки.

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Фермеры Кизильского района (Челябинская область) собрали средства для покупки дизельного генератора и ночных прицелов, которые необходимы их землякам на фронте. Об этом сообщил глава Кизильского района Александр Селезнев. «Недавно мне позвонили наши ребята с Луганска. […] Попросили прислать дизельгенератор для зарядки раций, а еще ночные прицелы и емкости под питьевую воду. Мы обратились к фермерам и необходимые средства были собраны моментально», — написал Селезнев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что на собранные средства идет закупка оборудования. В ближайшее время груз отправится на фронт. По данным чиновника, в зоне СВО находятся бойцы из поселков Кацбах, Новопокровка, Бредов и Агаповки. Жалоб на службу и питание у них нет. Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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