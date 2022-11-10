Сотрудники завода «Уралспецмаш» из Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации партию саперных кошек. Как сообщили в группе общественно — патриотического движения (ОПД), это не первая помощь предприятия в сборе посылок для военных.
«В этот раз нам передали большую новую партию саперных кошек. Все это обязательно пригодится нашим бойцам», — написали в группе ОПД «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».
Волонтеры отметили, что помимо саперных кошек с предприятия в который раз пришли буржуйки для обогрева палаток, и садовые тачки. Коллектив завода сплотился ради общего дела, что не может не радовать.
Ранее заводчане уже закупали для военнослужащих сварочные аппараты и электроды. Также осуществляли отправку саперных кошек, докупали к ним веревки и карабины.
Волонтерские движения, занимающиеся сбором необходимого для бойцов оборудования, стали действовать по всей стране. Жители приносят в пункты сбора теплую одежду, палатки, спальники. Военнослужащие благодарят всех неравнодушных за помощь.
Предприятие отправило бойцам три ящика саперных кошек
Фото: «ZOV Миасса» в «Вконтакте»
Также предприятие отправило на передовую печки для палаток
Сотрудники завода «Уралспецмаш» из Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации партию саперных кошек. Как сообщили в группе общественно — патриотического движения (ОПД), это не первая помощь предприятия в сборе посылок для военных. «В этот раз нам передали большую новую партию саперных кошек. Все это обязательно пригодится нашим бойцам», — написали в группе ОПД «ZOV Миасса» в «ВКонтакте». Волонтеры отметили, что помимо саперных кошек с предприятия в который раз пришли буржуйки для обогрева палаток, и садовые тачки. Коллектив завода сплотился ради общего дела, что не может не радовать. Ранее заводчане уже закупали для военнослужащих сварочные аппараты и электроды. Также осуществляли отправку саперных кошек, докупали к ним веревки и карабины. Волонтерские движения, занимающиеся сбором необходимого для бойцов оборудования, стали действовать по всей стране. Жители приносят в пункты сбора теплую одежду, палатки, спальники. Военнослужащие благодарят всех неравнодушных за помощь.