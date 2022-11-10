10 ноября 2022

Челябинские заводчане отправили в зону СВО партию саперных кошек. Фото, видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
С помощью кошек военнослужащие смогут безопасно избавляться от вражеских мин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники завода «Уралспецмаш» из Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации партию саперных кошек. Как сообщили в группе общественно — патриотического движения (ОПД), это не первая помощь предприятия в сборе посылок для военных.

«В этот раз нам передали большую новую партию саперных кошек. Все это обязательно пригодится нашим бойцам», — написали в группе ОПД «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».

Волонтеры отметили, что помимо саперных кошек с предприятия в который раз пришли буржуйки для обогрева палаток, и садовые тачки. Коллектив завода сплотился ради общего дела, что не может не радовать.

Ранее заводчане уже закупали для военнослужащих сварочные аппараты и электроды. Также осуществляли отправку саперных кошек, докупали к ним веревки и карабины.

Волонтерские движения, занимающиеся сбором необходимого для бойцов оборудования, стали действовать по всей стране. Жители приносят в пункты сбора теплую одежду, палатки, спальники. Военнослужащие благодарят всех неравнодушных за помощь.

Предприятие отправило бойцам три ящика саперных кошек
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Также предприятие отправило на передовую печки для палаток
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Военные получили партию садовых тачанок
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Сотрудники завода «Уралспецмаш» из Миасса (Челябинская область) отправили в зону спецоперации партию саперных кошек. Как сообщили в группе общественно — патриотического движения (ОПД), это не первая помощь предприятия в сборе посылок для военных. «В этот раз нам передали большую новую партию саперных кошек. Все это обязательно пригодится нашим бойцам», — написали в группе ОПД «ZOV Миасса» в «ВКонтакте». Волонтеры отметили, что помимо саперных кошек с предприятия в который раз пришли буржуйки для обогрева палаток, и садовые тачки. Коллектив завода сплотился ради общего дела, что не может не радовать. Ранее заводчане уже закупали для военнослужащих сварочные аппараты и электроды. Также осуществляли отправку саперных кошек, докупали к ним веревки и карабины. Волонтерские движения, занимающиеся сбором необходимого для бойцов оборудования, стали действовать по всей стране. Жители приносят в пункты сбора теплую одежду, палатки, спальники. Военнослужащие благодарят всех неравнодушных за помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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