Предприятие «Политехснаб-М» из Миасса (Челябинская область) выделило деньги, чтобы помощь военнослужащим с покупкой необходимых вещей. Компания сама обратилась к волонтерам с предложением материального содействия.
«Выделили сумму 60 тысяч рублей. Благодаря этим добрым людям мы смогли закупить то, что просили ребята с передовой. Генераторы-киловатники, веревку и саперные лопаты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры отмечают, что предприятие, оказавшее помощь, совсем небольшое. Там работает одна семья.
Помощь военнослужащим в Миассе собирают регулярно. Волонтеры формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они уже получили теплую одежду, медикаменты, стержни для пайки пробитых радиаторов танков, партию саперных кошек.
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