Миасское предприятие выделило деньги на покупку необходимых вещей для военных. Фото

11 ноября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Помощь из Миасса бойцы получают регулярно (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Предприятие «Политехснаб-М» из Миасса (Челябинская область) выделило деньги, чтобы помощь военнослужащим с покупкой необходимых вещей. Компания сама обратилась к волонтерам с предложением материального содействия. «Выделили сумму 60 тысяч рублей. Благодаря этим добрым людям мы смогли закупить то, что просили ребята с передовой. Генераторы-киловатники, веревку и саперные лопаты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что предприятие, оказавшее помощь, совсем небольшое. Там работает одна семья. Помощь военнослужащим в Миассе собирают регулярно. Волонтеры формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они уже получили теплую одежду, медикаменты, стержни для пайки пробитых радиаторов танков, партию саперных кошек. Паблик «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Паблик «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте»

Предприятие «Политехснаб-М» из Миасса (Челябинская область) выделило деньги, чтобы помощь военнослужащим с покупкой необходимых вещей. Компания сама обратилась к волонтерам с предложением материального содействия. «Выделили сумму 60 тысяч рублей. Благодаря этим добрым людям мы смогли закупить то, что просили ребята с передовой. Генераторы-киловатники, веревку и саперные лопаты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что предприятие, оказавшее помощь, совсем небольшое. Там работает одна семья. Помощь военнослужащим в Миассе собирают регулярно. Волонтеры формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они уже получили теплую одежду, медикаменты, стержни для пайки пробитых радиаторов танков, партию саперных кошек.