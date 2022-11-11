11 ноября 2022
10 ноября 2022

Миасское предприятие выделило деньги на покупку необходимых вещей для военных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Помощь из Миасса бойцы получают регулярно (фото из архива) Фото:
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Предприятие «Политехснаб-М» из Миасса (Челябинская область) выделило деньги, чтобы помощь военнослужащим с покупкой необходимых вещей. Компания сама обратилась к волонтерам с предложением материального содействия.

«Выделили сумму 60 тысяч рублей. Благодаря этим добрым людям мы смогли закупить то, что просили ребята с передовой. Генераторы-киловатники, веревку и саперные лопаты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры отмечают, что предприятие, оказавшее помощь, совсем небольшое. Там работает одна семья.

Помощь военнослужащим в Миассе собирают регулярно. Волонтеры формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они уже получили теплую одежду, медикаменты, стержни для пайки пробитых радиаторов танков, партию саперных кошек.

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Предприятие «Политехснаб-М» из Миасса (Челябинская область) выделило деньги, чтобы помощь военнослужащим с покупкой необходимых вещей. Компания сама обратилась к волонтерам с предложением материального содействия. «Выделили сумму 60 тысяч рублей. Благодаря этим добрым людям мы смогли закупить то, что просили ребята с передовой. Генераторы-киловатники, веревку и саперные лопаты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что предприятие, оказавшее помощь, совсем небольшое. Там работает одна семья. Помощь военнослужащим в Миассе собирают регулярно. Волонтеры формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они уже получили теплую одежду, медикаменты, стержни для пайки пробитых радиаторов танков, партию саперных кошек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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