11 ноября 2022

Для мобилизованных из ХМАО собирают газовые баллоны и плиты

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Посылки доставят мобилизованным, которые находятся в Омске и Елани Фото:
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Мобилизация в России

В Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны, сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Что сейчас требуется в первую очередь: горелки, газовые баллоны, прочные веревки, парафиновые свечи, электрические плиты, карабины, блокноты и ручки, перманентные черные маркеры, ополаскиватели для полости рта, жидкий порошок для стирки. Семьи мобилизованных могут принести индивидуальную посылку для родных и близких с необходимыми вещами», — отмечается в сообщении.

Груз отправят из Урая 14 ноября. Посылки доставят военнослужащим, которые находятся в Омске и Елани.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоматологическую помощь мобилизованным из ХМАО организовали в учебном центре в Елани. Об этом сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.

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В Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны, сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Что сейчас требуется в первую очередь: горелки, газовые баллоны, прочные веревки, парафиновые свечи, электрические плиты, карабины, блокноты и ручки, перманентные черные маркеры, ополаскиватели для полости рта, жидкий порошок для стирки. Семьи мобилизованных могут принести индивидуальную посылку для родных и близких с необходимыми вещами», — отмечается в сообщении. Груз отправят из Урая 14 ноября. Посылки доставят военнослужащим, которые находятся в Омске и Елани. Ранее URA.RU рассказывало, что стоматологическую помощь мобилизованным из ХМАО организовали в учебном центре в Елани. Об этом сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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