Для мобилизованных из ХМАО собирают газовые баллоны и плиты

Посылки доставят мобилизованным, которые находятся в Омске и Елани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Урае (ХМАО) собирают груз для мобилизованных. В списке необходимых вещей значатся горелки, плиты и газовые баллоны, сообщается в официальной группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Что сейчас требуется в первую очередь: горелки, газовые баллоны, прочные веревки, парафиновые свечи, электрические плиты, карабины, блокноты и ручки, перманентные черные маркеры, ополаскиватели для полости рта, жидкий порошок для стирки. Семьи мобилизованных могут принести индивидуальную посылку для родных и близких с необходимыми вещами», — отмечается в сообщении.

Груз отправят из Урая 14 ноября. Посылки доставят военнослужащим, которые находятся в Омске и Елани.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоматологическую помощь мобилизованным из ХМАО организовали в учебном центре в Елани. Об этом сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.