Власти ХМАО помогли с лечением зубов для мобилизованных в Елани

11 ноября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Тренировки в Елани идут полным ходом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Стоматологическую помощь мобилизованным из ХМАО организовали в учебном центре в Елани. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Был вопрос, что надо выезжать с зубной болью, но это организовали коллеги из Ханты-Мансийского округа с коллегами со Свердловской области. Организовались, определились, где есть пункты стоматологические, где есть клиники, определились и людей возят туда», — сказал Тиртока.



Со слов заместителя губернатора ХМАО, который побывал в Еланском учебном центре, существенных проблем в учебном центре нет. «По бытовым условиям — хорошие новые палатки, есть вопросы по размещению в казармах, ну, а в целом учебный процесс, самое главное идет. Везде канонада: пулеметная, автоматная, минометная, артиллерийская. Это все идет в Елани точно также как в Омске», — дополнил Тиртока. Чиновник встретился с командованием части и мобилизованными югорчанами.



Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа определили порядок посещения мобилизованных в учебных центрах. Руководителям организаций, общественникам, родственникам предлагается подавать заявки в департамент региональной безопасности.



Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Стоматологическую помощь мобилизованным из ХМАО организовали в учебном центре в Елани. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Александр Тиртока. «Был вопрос, что надо выезжать с зубной болью, но это организовали коллеги из Ханты-Мансийского округа с коллегами со Свердловской области. Организовались, определились, где есть пункты стоматологические, где есть клиники, определились и людей возят туда», — сказал Тиртока. Со слов заместителя губернатора ХМАО, который побывал в Еланском учебном центре, существенных проблем в учебном центре нет. «По бытовым условиям — хорошие новые палатки, есть вопросы по размещению в казармах, ну, а в целом учебный процесс, самое главное идет. Везде канонада: пулеметная, автоматная, минометная, артиллерийская. Это все идет в Елани точно также как в Омске», — дополнил Тиртока. Чиновник встретился с командованием части и мобилизованными югорчанами. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ханты-Мансийского автономного округа определили порядок посещения мобилизованных в учебных центрах. Руководителям организаций, общественникам, родственникам предлагается подавать заявки в департамент региональной безопасности. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.