11 ноября 2022

Reuters: спутник США показал снимок повреждения Каховской ГЭС. Фото

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, дамба кургана
Ранее ВСУ нанесли по ГЭС несколько ударов Фото:
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ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

Американский спутник заснял повреждения ГЭС в Новой Каховке. Снимок опубликовала американская компания спутниковой съемки Maxar.

«Снимок, сделанный сегодня утром. Обнаружено значительное повреждение нескольких мостов и плотины в Новой Каховке после отступления русских из Херсона через реку Днепр», — цитирует Reuters слова спутниковой компании.

Ранее URA.RU писало, что ВСУ нанесли несколько ударов по Каховской гидроэлектростанции. Подразделениями ПВО было сбито 5 ракет, но одна попала в шлюз дамбы, что привело к разрушениям.

Снимок был опубликован 11 ноября

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Американский спутник заснял повреждения ГЭС в Новой Каховке. Снимок опубликовала американская компания спутниковой съемки Maxar. «Снимок, сделанный сегодня утром. Обнаружено значительное повреждение нескольких мостов и плотины в Новой Каховке после отступления русских из Херсона через реку Днепр», — цитирует Reuters слова спутниковой компании. Ранее URA.RU писало, что ВСУ нанесли несколько ударов по Каховской гидроэлектростанции. Подразделениями ПВО было сбито 5 ракет, но одна попала в шлюз дамбы, что привело к разрушениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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