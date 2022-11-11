Reuters: спутник США показал снимок повреждения Каховской ГЭС. Фото

12 ноября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Ранее ВСУ нанесли по ГЭС несколько ударов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ нанесли удар по Новой Каховке Американский спутник заснял повреждения ГЭС в Новой Каховке. Снимок опубликовала американская компания спутниковой съемки Maxar. «Снимок, сделанный сегодня утром. Обнаружено значительное повреждение нескольких мостов и плотины в Новой Каховке после отступления русских из Херсона через реку Днепр», — цитирует Reuters слова спутниковой компании. Ранее URA.RU писало, что ВСУ нанесли несколько ударов по Каховской гидроэлектростанции. Подразделениями ПВО было сбито 5 ракет, но одна попала в шлюз дамбы, что привело к разрушениям. Снимок был опубликован 11 ноября Спутниковая компания Maxar

Американский спутник заснял повреждения ГЭС в Новой Каховке. Снимок опубликовала американская компания спутниковой съемки Maxar. «Снимок, сделанный сегодня утром. Обнаружено значительное повреждение нескольких мостов и плотины в Новой Каховке после отступления русских из Херсона через реку Днепр», — цитирует Reuters слова спутниковой компании. Ранее URA.RU писало, что ВСУ нанесли несколько ударов по Каховской гидроэлектростанции. Подразделениями ПВО было сбито 5 ракет, но одна попала в шлюз дамбы, что привело к разрушениям.