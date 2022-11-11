Ранее ВСУ нанесли по ГЭС несколько ударов
новость из сюжетаВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Американский спутник заснял повреждения ГЭС в Новой Каховке. Снимок опубликовала американская компания спутниковой съемки Maxar.
«Снимок, сделанный сегодня утром. Обнаружено значительное повреждение нескольких мостов и плотины в Новой Каховке после отступления русских из Херсона через реку Днепр», — цитирует Reuters слова спутниковой компании.
Ранее URA.RU писало, что ВСУ нанесли несколько ударов по Каховской гидроэлектростанции. Подразделениями ПВО было сбито 5 ракет, но одна попала в шлюз дамбы, что привело к разрушениям.
Снимок был опубликован 11 ноября
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