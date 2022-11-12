В Совфеде рассказали, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной

Сенатор Цеков: переговоры между Россией и Украиной зависят от готовности к ним западных стран

12 ноября 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Начало переговоров между РФ и Украиной зависит от Европы и США, заявил Цеков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией и Украиной обязательно будут, но их сроки зависят от готовности к диалогу западных партнеров Киева. Об этом сообщил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. «Переговоры между Россией и Украиной будут только тогда, когда для этого „созреют“ европейцы и американцы», — цитирует Цекова ТАСС. Он отметил, что переговоры в любом случае будут очень тяжелыми и сложными. Если же западные партнеры Украины предпримут попытки эскалации конфликта на Украине, то при таком развитии событий судьба переговоров остается туманной. Также сенатор добавил, что украинское руководство ставит неприемлемые условия для начала мирных переговоров в виде возвращения освобожденных территорий. Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявлял, что переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за «недоговороспособности» президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи соцсетей не поверили в искренность заявлений Зеленского о том, что Украина «никогда не закрывала дверь» для переговоров с Россией, передает агентство Nation News. Несколько попыток переговоров были предприняты после начала спецоперации России на Украине, однако все они закончились ничем. Киев открыто признавался в том, что для ведения диалога с РФ ему требуется одобрение западных партнеров. Впоследствии президент Украины Зеленский заявил, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что будет проще договориться с новым руководством Украины.

Переговоры между Россией и Украиной обязательно будут, но их сроки зависят от готовности к диалогу западных партнеров Киева. Об этом сообщил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. «Переговоры между Россией и Украиной будут только тогда, когда для этого „созреют“ европейцы и американцы», — цитирует Цекова ТАСС. Он отметил, что переговоры в любом случае будут очень тяжелыми и сложными. Если же западные партнеры Украины предпримут попытки эскалации конфликта на Украине, то при таком развитии событий судьба переговоров остается туманной. Также сенатор добавил, что украинское руководство ставит неприемлемые условия для начала мирных переговоров в виде возвращения освобожденных территорий. Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уже заявлял, что переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за «недоговороспособности» президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи соцсетей не поверили в искренность заявлений Зеленского о том, что Украина «никогда не закрывала дверь» для переговоров с Россией, передает агентство Nation News. Несколько попыток переговоров были предприняты после начала спецоперации России на Украине, однако все они закончились ничем. Киев открыто признавался в том, что для ведения диалога с РФ ему требуется одобрение западных партнеров. Впоследствии президент Украины Зеленский заявил, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что будет проще договориться с новым руководством Украины.