Белый дом собирается улучшить позиции ВСУ на поле боя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
США не видят готовности к переговорам с Украиной со стороны РФ, заявил Салливан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США продолжат оказывать Украине военную поддержку для улучшения позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя», — заявил Салливан в ходе брифинга по пути в Камбоджу на Восточноазиатский саммит. Трансляция шла на сайте Белого дома.

Также советник президента США по нацбезопасности сказал, что Штаты не оказывают на Киев давления по поводу переговоров. Салливан заявил, что США не видят готовности к дипломатическому разрешению конфликта со стороны России.

После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. США анонсировали новый пакет военной поддержки Киеву, сообщает «Царьград». В то же время Вашингтон призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США продолжат оказывать Украине военную поддержку для улучшения позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя», — заявил Салливан в ходе брифинга по пути в Камбоджу на Восточноазиатский саммит. Трансляция шла на сайте Белого дома. Также советник президента США по нацбезопасности сказал, что Штаты не оказывают на Киев давления по поводу переговоров. Салливан заявил, что США не видят готовности к дипломатическому разрешению конфликта со стороны России. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. США анонсировали новый пакет военной поддержки Киеву, сообщает «Царьград». В то же время Вашингтон призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...