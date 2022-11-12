Белый дом собирается улучшить позиции ВСУ на поле боя

12 ноября 2022 в 07:35 Размер текста - 17 +

США не видят готовности к переговорам с Украиной со стороны РФ, заявил Салливан Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США продолжат оказывать Украине военную поддержку для улучшения позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя», — заявил Салливан в ходе брифинга по пути в Камбоджу на Восточноазиатский саммит. Трансляция шла на сайте Белого дома. Также советник президента США по нацбезопасности сказал, что Штаты не оказывают на Киев давления по поводу переговоров. Салливан заявил, что США не видят готовности к дипломатическому разрешению конфликта со стороны России. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. США анонсировали новый пакет военной поддержки Киеву, сообщает «Царьград». В то же время Вашингтон призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

США продолжат оказывать Украине военную поддержку для улучшения позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя», — заявил Салливан в ходе брифинга по пути в Камбоджу на Восточноазиатский саммит. Трансляция шла на сайте Белого дома. Также советник президента США по нацбезопасности сказал, что Штаты не оказывают на Киев давления по поводу переговоров. Салливан заявил, что США не видят готовности к дипломатическому разрешению конфликта со стороны России. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. США анонсировали новый пакет военной поддержки Киеву, сообщает «Царьград». В то же время Вашингтон призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».