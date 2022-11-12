Политолог: победа Киева не входит в планы Запада

Истинная цель США в конфликте — истощение России, заявил Синельников-Оришак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США готовы вкладываться в конфликт между Россией и Украиной. Однако делается это не для победы Киева, а ради истощения России. Об этом заявил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

По словам Синельникова-Оришака, Штаты не будут снижать объемы помощи Украине, так как все соответствующие законы в стране уже приняты. «Однако коллективный Запад в этом конфликте не делает ставку на безоговорочную победу Украины, его цель — истощение России, которой потом можно будет навязать свои условия», — передает слова политолога издание «Украина.ру».

Эксперт считает, что замороженные российские активы, скорее всего, пойдут на восстановление Украины, что очень выгодно американской стороне. «Власти США размышляют не в парадигме „короткой жадности“ (что будет завтра и послезавтра), а думают на годы вперед», — подытожил американист.

После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Киеву военную поддержку. Так, американские власти планируют выделить Украине помощь на 400 миллионов долларов, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее США заявляют, что не намерены ввязываться в конфликт с РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».