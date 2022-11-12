Австралийцы высмеяли своего премьера после его угроз Путину

12 ноября 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

Путин «до смерти испугался» угроз Альбанезе, иронизируют комментаторы Фото: Официальный сайт Президента РФ Читатели Sky News из Австралии высмеяли своего премьер-министра Энтони Альбанезе. Это произошло после того, как австралийский премьер начал угрожать президенту РФ Владимиру Путину из-за решения российского лидера не посещать саммит G20. «О да, Путин до смерти испугался угроз Альбо», — иронизируя написал Republican 2. К нему присоединился пользователь Angry, заявив, что российский лидер сейчас «дрожит от страха». «Альбо [Альбанезе] — настоящий позор для всей Австралии. Ему стоило бы брать уроки того, как нужно говорить правду и управлять страной», — заключил комментатор. Читатель Paul M D отметил, что премьер-министр Австралии продолжает обвинять всех вокруг в серьезных проблемах, с которыми сталкиваются австралийцы. «На самом деле ему нужно просто подойти к зеркалу, из которого на него посмотрит наша самая главная проблема», — подытожил он. «Конечно же, в своем выступлении он не стал упоминать ковидные ограничения и высокую инфляцию», — прокомментировал Bob. Его поддержал Steve, заявив, что Альбанезе много говорит и ничего не делает, после чего он сравнил его с «цирковым пони». «Надо же, мышь запищала», — подхватил Aitch. Премьер-министр Энтони Альбанезе ранее обратился к Владимиру Путину с жестким требованием. Он призвал международное сообщество и далее оказывать давление на Путина в вопросе конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что не будет посещать саммит G20 в Индонезии и АТЭС, передает MK.RU . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российскому лидеру необходимо в это время находиться в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Читатели Sky News из Австралии высмеяли своего премьер-министра Энтони Альбанезе. Это произошло после того, как австралийский премьер начал угрожать президенту РФ Владимиру Путину из-за решения российского лидера не посещать саммит G20. «О да, Путин до смерти испугался угроз Альбо», — иронизируя написал Republican 2. К нему присоединился пользователь Angry, заявив, что российский лидер сейчас «дрожит от страха». «Альбо [Альбанезе] — настоящий позор для всей Австралии. Ему стоило бы брать уроки того, как нужно говорить правду и управлять страной», — заключил комментатор. Читатель Paul M D отметил, что премьер-министр Австралии продолжает обвинять всех вокруг в серьезных проблемах, с которыми сталкиваются австралийцы. «На самом деле ему нужно просто подойти к зеркалу, из которого на него посмотрит наша самая главная проблема», — подытожил он. «Конечно же, в своем выступлении он не стал упоминать ковидные ограничения и высокую инфляцию», — прокомментировал Bob. Его поддержал Steve, заявив, что Альбанезе много говорит и ничего не делает, после чего он сравнил его с «цирковым пони». «Надо же, мышь запищала», — подхватил Aitch. Премьер-министр Энтони Альбанезе ранее обратился к Владимиру Путину с жестким требованием. Он призвал международное сообщество и далее оказывать давление на Путина в вопросе конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин заявил, что не будет посещать саммит G20 в Индонезии и АТЭС, передает MK.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российскому лидеру необходимо в это время находиться в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».