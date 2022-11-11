Силовики выехали на место гибели челябинца под скоростным поездом «Орлан»

Первый рейс «Орлана» был запущен накануне, 11 ноября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Транспортный прокурор Челябинской области выехал на место гибели человека под колесами скоростного рельсового автобуса «Орлан». Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. Трагедия произошла возле поселка Шагол ранним утром 12 ноября.

«12 ноября в 7:05 минут местного времени на 5 пикете 240 км перегона Электростанция — Шагол Южно-Уральской железной дороги произошло смертельное травмирование мужчины рельсовым автобусом „Орлан“ № 7123, следовавшим по маршруту Челябинск — Екатеринбург. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также с целью координации действий правоохранительных органов Челябинский транспортный прокурор», — пояснили в ведомстве.

В данный момент прокуратура на транспорте проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. К работе подключились специалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Они устанавливают все обстоятельства происшествия, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий.

В Челябинской транспортной прокуратуре добавили, что из-за смертельного травмирования произошла задержка движения поезда на три минуты. Другие поезда двигались в штатном режиме. Накануне «Орлан» совершил свой первый рейс.