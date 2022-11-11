Жителей ЯНАО предупредили об опасности рыбалки в период ледостава

12 ноября 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Выход на лед в период ледостава может быть опасен для жизни Фото: Алексей Андронов © URA.RU Любители зимней рыбалки в ЯНАО оказались в категории риска. Выход на лед в период ледостава может быть опасен для жизни, сообщает окружное СУ СКР на своем сайте. «Нахождение на льду водоемов является большим риском, особенно в период ледостава. Категория риска — любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успевает установиться», — сообщается на сайте ведомства. Также следственное управление призывает не оставлять детей без присмотра возле тонкого льда рек и озер. Кроме того, ведомство предупреждает об опасности гололедицы и призывает не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос с корабля «Николай Чудотворец». Сотрудники «Ямалспаса» вели его поиски, в том числе и под водой.

Любители зимней рыбалки в ЯНАО оказались в категории риска. Выход на лед в период ледостава может быть опасен для жизни, сообщает окружное СУ СКР на своем сайте. «Нахождение на льду водоемов является большим риском, особенно в период ледостава. Категория риска — любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успевает установиться», — сообщается на сайте ведомства. Также следственное управление призывает не оставлять детей без присмотра возле тонкого льда рек и озер. Кроме того, ведомство предупреждает об опасности гололедицы и призывает не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос с корабля «Николай Чудотворец». Сотрудники «Ямалспаса» вели его поиски, в том числе и под водой.