11 ноября 2022
10 ноября 2022

Жителей ЯНАО предупредили об опасности рыбалки в период ледостава

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , рыбаки, зимняя рыбалка
Выход на лед в период ледостава может быть опасен для жизни Фото:

Любители зимней рыбалки в ЯНАО оказались в категории риска. Выход на лед в период ледостава может быть опасен для жизни, сообщает окружное СУ СКР на своем сайте.

«Нахождение на льду водоемов является большим риском, особенно в период ледостава. Категория риска — любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успевает установиться», — сообщается на сайте ведомства.

Также следственное управление призывает не оставлять детей без присмотра возле тонкого льда рек и озер. Кроме того, ведомство предупреждает об опасности гололедицы и призывает не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос с корабля «Николай Чудотворец». Сотрудники «Ямалспаса» вели его поиски, в том числе и под водой.

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Любители зимней рыбалки в ЯНАО оказались в категории риска. Выход на лед в период ледостава может быть опасен для жизни, сообщает окружное СУ СКР на своем сайте. «Нахождение на льду водоемов является большим риском, особенно в период ледостава. Категория риска — любители активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лед, едва только он успевает установиться», — сообщается на сайте ведомства. Также следственное управление призывает не оставлять детей без присмотра возле тонкого льда рек и озер. Кроме того, ведомство предупреждает об опасности гололедицы и призывает не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос с корабля «Николай Чудотворец». Сотрудники «Ямалспаса» вели его поиски, в том числе и под водой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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