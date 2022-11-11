Бастрыкин заинтересовался жалобами свердловчан об отсутствии инфраструктуры в деревне. Видео

12 ноября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам жителей деревне Первунова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьникам из деревни Первунова (Талицкий городской округ Свердловской области) приходится перебегать через трассу Тюмень — Екатеринбург, чтобы попасть в школу. Недовольные местные жители опубликовали видео в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия инфраструктуры и безопасного доступа к учебным заведениям. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому инциденту, сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале. «В социальных сетях была опубликована информация о жалобах граждан, проживающих в деревне Первунова Свердловской области, на отсутствие инфраструктуры и безопасного доступа к ближайшим учебным заведениям. Школьникам приходится переходить дорогу в неположенном месте из-за отсутствия пешеходного перехода. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ситуации», — говорится в сообщении. В информационном центре СК РФ отмечают, что по жалобам уже проводится проверка. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка. Все обстоятельства выясняются», — добавили в пресс-службе ведомства. Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев заявил, что знает о проблеме. «Такая же проблема с переходом в районе селений Яр и Бор. Мы обращались в Управление автодорог Свердловской области. Там пообещали сделать переход в начале года, а между Горбуновским и Первунова только в конце года», — цитирует Толкачева портал Е1.RU.

Школьникам из деревни Первунова (Талицкий городской округ Свердловской области) приходится перебегать через трассу Тюмень — Екатеринбург, чтобы попасть в школу. Недовольные местные жители опубликовали видео в соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия инфраструктуры и безопасного доступа к учебным заведениям. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому инциденту, сообщает информационный центр СК РФ в telegram-канале. «В социальных сетях была опубликована информация о жалобах граждан, проживающих в деревне Первунова Свердловской области, на отсутствие инфраструктуры и безопасного доступа к ближайшим учебным заведениям. Школьникам приходится переходить дорогу в неположенном месте из-за отсутствия пешеходного перехода. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ситуации», — говорится в сообщении. В информационном центре СК РФ отмечают, что по жалобам уже проводится проверка. «Следственными органами СУ СК России по Свердловской области проводится проверка. Все обстоятельства выясняются», — добавили в пресс-службе ведомства. Глава Талицкого городского округа Александр Толкачев заявил, что знает о проблеме. «Такая же проблема с переходом в районе селений Яр и Бор. Мы обращались в Управление автодорог Свердловской области. Там пообещали сделать переход в начале года, а между Горбуновским и Первунова только в конце года», — цитирует Толкачева портал Е1.RU.