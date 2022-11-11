Жительница Кургана перевела на счет мошенника полмиллиона рублей

12 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Выполняя указания неизвестного, женщина перевела мошеннику 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выполняя указания неизвестного, жительница Кургана перевела на счет мошенника 500 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. «Звонивший мужчина утверждал, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить эту операцию, по словам незнакомца, необходимо срочно взять в банке новый заем и перевести на другой банковский счет. 28-летняя жительница Кургана перевела на продиктованный ей счет полмиллиона рублей и только после этого обратилась в полицию», — указано на сайте УМВД России по Курганской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают, что звонок с информацией о незаконном оформлении кредита является одной из самых распространенных уловок, к которым прибегают мошенники. Ранее URA.RU писало, о том, что у жительницы Кургана мошенники похитили с банковской карты более 25 тысяч рублей. Ее несовершеннолетней дочери предложили подработку в интернете и попросили данные, куда можно перевести «аванс». Также представители предприятий Курганской области жаловались на мошенников, которые от имени госорганов выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации.

Выполняя указания неизвестного, жительница Кургана перевела на счет мошенника 500 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов. «Звонивший мужчина утверждал, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить эту операцию, по словам незнакомца, необходимо срочно взять в банке новый заем и перевести на другой банковский счет. 28-летняя жительница Кургана перевела на продиктованный ей счет полмиллиона рублей и только после этого обратилась в полицию», — указано на сайте УМВД России по Курганской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают, что звонок с информацией о незаконном оформлении кредита является одной из самых распространенных уловок, к которым прибегают мошенники. Ранее URA.RU писало, о том, что у жительницы Кургана мошенники похитили с банковской карты более 25 тысяч рублей. Ее несовершеннолетней дочери предложили подработку в интернете и попросили данные, куда можно перевести «аванс». Также представители предприятий Курганской области жаловались на мошенников, которые от имени госорганов выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации.