Курганцы жалуются на лжесотрудников Роспотребнадзора, которые просят перевести деньги на СВО

Представители предприятий Курганской области пожаловались на мошенников, которые от имени госоргана выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации на Украине. Такая информация опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора.
«В Управление Роспотребнадзора по Курганской области поступили обращения от представителей предприятий о случаях телефонного мошенничества. Мошенники обращаются к руководителям организаций с просьбой перечислить денежные средства на нужды СВО, представляясь от имени сотрудников Роспотребнадзора», — говорится на сайте ведомства.
В областном Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники госоргана к подобным действиям не имеет никакого отношения. Просят жителей региона быть бдительными и не перечислять деньги мошенникам. По всем подобным случаям рекомендуют незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима и нацбатов.
Представители предприятий Курганской области пожаловались на мошенников, которые от имени госоргана выманивают денежные средства якобы на нужды спецоперации на Украине. Такая информация опубликована на сайте регионального Роспотребнадзора. «В Управление Роспотребнадзора по Курганской области поступили обращения от представителей предприятий о случаях телефонного мошенничества. Мошенники обращаются к руководителям организаций с просьбой перечислить денежные средства на нужды СВО, представляясь от имени сотрудников Роспотребнадзора», — говорится на сайте ведомства. В областном Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники госоргана к подобным действиям не имеет никакого отношения. Просят жителей региона быть бдительными и не перечислять деньги мошенникам. По всем подобным случаям рекомендуют незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. О начале специальной военной операции на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима и нацбатов.