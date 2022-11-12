Медведев заявил, что Россия использовала не весь свой арсенал в СВО

Россия в ходе спецоперации на Украине применила не весь арсенал средств. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, это было сделано «не только из доброты». Зампредседателя Совбеза РФ заявил, что «всему свое время».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова использовать все имеющиеся средства защиты при угрозе территориальной целостности, передает «Царьград». По его словам, Запад использует ядерный шантаж. Запад развязал против России военное и экономическое противостояние, цитирует «Дни.ру» первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко.
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Россия в ходе спецоперации на Украине применила не весь арсенал средств. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, это было сделано «не только из доброты». Зампредседателя Совбеза РФ заявил, что «всему свое время». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова использовать все имеющиеся средства защиты при угрозе территориальной целостности, передает «Царьград». По его словам, Запад использует ядерный шантаж. Запад развязал против России военное и экономическое противостояние, цитирует «Дни.ру» первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко.