Глава ХМАО Комарова пригласила журналистов на откровенный разговор

Губернатор ХМАО Комарова позвала представителей прессы на свою пресс-конференцию

Глава ХМАО Наталья Комарова анонсировала ежегодную пресс-конференцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила всех желающих журналистов пройти аккредитацию для участия в ежегодной пресс-конференции. Она состоится 21 ноября в 14:00, сообщила Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«21 ноября в 14:00 проведу ежегодную пресс-конференцию. Приглашаю к участию главных редакторов, специальных и собственных корреспондентов, представителей региональных, федеральных, международных СМИ», — написала Комарова в соцсети. Также она предлагает поучаствовать в пресс-конференции представителям детских и юношеских редакций, блогерам и администраторам сетевых сообществ.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, нужно перейти по ссылке для аккредитации на страницах губернатора в соцсетях. Пресс-конференция будет транслироваться в онлайн-режиме в «Однокласниках» и «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что Комарова отчиталась о работе правительства за год. 9 ноября губернатор ХМАО выступила с обращением к депутатам Думы и жителям округа.