Главное из обращения губернатора ХМАО к югорчанам

Наталья Комарова отчиталась о работе правительства
Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о работе правительства и подвела итоги своей работы за год. Власти региона завершат строительство множества крупных инфраструктурных объектов, а также запустят в работу первый в своем роде завод по производству детского питания. Об этом глава региона рассказала во время ежегодного обращения к жителям региона и депутатам окружной Думы. URA.RU собрало главное из речи губернатора.
- Глава региона предложила обновить параметры договора о сотрудничестве между Югрой, ЯНАО и Тюменской областью, который был заключен в 2004 году. Об этом она заявила после призыва одного из депутатов перенаправить налоговые отчисления Югры из областного бюджета на помощь Донбассу.
- При этом она поддержала инициативу председатель думы ХМАО Бориса Хохрякова направить на восстановление Луганской и Донецкой народных республик деньги из депутатского фонда. В результате соглашения по восстановлению инфраструктуры в Макеевке (ДНР) власти уже помогли восстановить 56 объектов из 90 запланированных. Это 46 домов, 7 школ и 3 детских сада.
- На создание 18 крупных объектов в ХМАО к 2025 году, правительством РФ было выделено более 11 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита. По словам губернатора, средства, в том числе пойдут на создание инфраструктуры для окружного научно-технологического центра, промышленной площадки в Нягани, спортивные комплексы, а также полигоны ТКО. Также к открытию в этом году готовятся шесть новых медицинских учреждений в деревнях региона.
- Глава региона обозначила сроки запуска первого, эксклюзивного для России завода по изготовлению компонентов для детского питания. Планируется, что до конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания «Иммунокол».
- Комарова призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в ХМАО из-за прогноза международного энергетического агентства, которое заявило о предстоящем повышении спроса на нефть в мире. Одним из проектов для улучшения нефтяной отрасли в регионе Комарова назвала развитие отраслевого лабораторного комплекса центр исследования керна, который находится в составе федерального проекта.
- Власти ХМАО пообещали помочь югорским мэрам в расселении аварийного жилья в случае, если они выберут это в качестве приоритетного направления в расходовании бюджетных средств. Глава региона поручила профильному департаменту совместно с муниципальными образованиями организовать специалистов, технику, производство стройматериалов и конструкций, чтобы выполнить необходимый объем строительства жилья.
- К 2030 году в ХМАО планируется создать дополнительные 10 тысяч рабочих мест. Достичь такого показателя планируется за счет ряда проектов, в частности речь идет о производстве мобильных заправочных комплексов в Нефтеюганске, добыче и переработке сфагнума, строительстве научно-технического центра в Сургуте и индустриального парка в Когалыме.
- В заключение губернатор ХМАО Наталья Комарова дала название 2023 году и объявила, что предстоящий год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. «В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи», — сказала Комарова.
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