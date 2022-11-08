Главное из обращения губернатора ХМАО к югорчанам

09 ноября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова отчиталась о работе правительства Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о работе правительства и подвела итоги своей работы за год. Власти региона завершат строительство множества крупных инфраструктурных объектов, а также запустят в работу первый в своем роде завод по производству детского питания. Об этом глава региона рассказала во время ежегодного обращения к жителям региона и депутатам окружной Думы. URA.RU собрало главное из речи губернатора. Глава региона предложила обновить параметры договора о сотрудничестве между Югрой, ЯНАО и Тюменской областью, который был заключен в 2004 году. Об этом она заявила после призыва одного из депутатов перенаправить налоговые отчисления Югры из областного бюджета на помощь Донбассу.

При этом она поддержала инициативу председатель думы ХМАО Бориса Хохрякова направить на восстановление Луганской и Донецкой народных республик деньги из депутатского фонда. В результате соглашения по восстановлению инфраструктуры в Макеевке (ДНР) власти уже помогли восстановить 56 объектов из 90 запланированных. Это 46 домов, 7 школ и 3 детских сада.

На создание 18 крупных объектов в ХМАО к 2025 году, правительством РФ было выделено более 11 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита. По словам губернатора, средства, в том числе пойдут на создание инфраструктуры для окружного научно-технологического центра, промышленной площадки в Нягани, спортивные комплексы, а также полигоны ТКО. Также к открытию в этом году готовятся шесть новых медицинских учреждений в деревнях региона.

Глава региона обозначила сроки запуска первого, эксклюзивного для России завода по изготовлению компонентов для детского питания. Планируется, что до конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания «Иммунокол».

Комарова призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти в ХМАО из-за прогноза международного энергетического агентства, которое заявило о предстоящем повышении спроса на нефть в мире. Одним из проектов для улучшения нефтяной отрасли в регионе Комарова назвала развитие отраслевого лабораторного комплекса центр исследования керна, который находится в составе федерального проекта.

Власти ХМАО пообещали помочь югорским мэрам в расселении аварийного жилья в случае, если они выберут это в качестве приоритетного направления в расходовании бюджетных средств. Глава региона поручила профильному департаменту совместно с муниципальными образованиями организовать специалистов, технику, производство стройматериалов и конструкций, чтобы выполнить необходимый объем строительства жилья.

К 2030 году в ХМАО планируется создать дополнительные 10 тысяч рабочих мест. Достичь такого показателя планируется за счет ряда проектов, в частности речь идет о производстве мобильных заправочных комплексов в Нефтеюганске, добыче и переработке сфагнума, строительстве научно-технического центра в Сургуте и индустриального парка в Когалыме.

В заключение губернатор ХМАО Наталья Комарова дала название 2023 году и объявила, что предстоящий год в Югре будет посвящен теме взаимопомощи. «В поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи», — сказала Комарова.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отчиталась о работе правительства и подвела итоги своей работы за год. Власти региона завершат строительство множества крупных инфраструктурных объектов, а также запустят в работу первый в своем роде завод по производству детского питания. Об этом глава региона рассказала во время ежегодного обращения к жителям региона и депутатам окружной Думы. URA.RU собрало главное из речи губернатора.