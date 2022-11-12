Жюри шоу на ТНТ понравилась участница из Перми

13 ноября 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

В шоу на ТНТ похвалили пермскую участницу с одной оговоркой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В 12 выпуске 2 сезона шоу «Новые танцы» на ТНТ выступил дуэт Roses, в состав которого входит пермячка Дарья Попова. Ее партнерша — Мария Смирнова из Кирова. Девушек похвалило жюри, но с одной оговоркой. По их словам, была заметна рассинхронность в начале номера. «Мне нравится ваш дуэт, нравится, как вы танцуете, нравится ваша энергетика, просто в начале было чуть не синхронно», — высказалась хореограф Катя Решетникова. «Круто то, что вы абсолютно в другом настроении танцуете, иногда есть огрехи, что вы поглядываете друг на друга. Наверное, в этом и несинхронность происходит, а так все просто идеально, по номеру все отлично, хореография класс», — прокомментировал артист и член жюри Мигель. Судьей нового выпуска также стал стендапер Евгений Чебатков, который пришел на шоу впервые. Roses запомнился жюри костюмами из латекса и «вайбом опасности». В выпуске второго сезона девушки соревновались с двумя другими дуэтами, но танцующими в одном стиле — фрейм-ап стрип. Ранее URA.RU рассказывало о пермской команде «DS Crew», которые стали полуфиналистами проекта. Жюри оценило их пластику и необычный стиль. Второй сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ проходит с 27 августа по 24 декабря этого года. Участники выступают в формате баттлов в 4 категориях: соло, дуэты, команды и дети. Из каждой категории только один дойдет до финала. Тот, кто не проиграет ни одного баттла, станет победителем проекта и получит главный приз — 7 миллионов рублей.

В 12 выпуске 2 сезона шоу «Новые танцы» на ТНТ выступил дуэт Roses, в состав которого входит пермячка Дарья Попова. Ее партнерша — Мария Смирнова из Кирова. Девушек похвалило жюри, но с одной оговоркой. По их словам, была заметна рассинхронность в начале номера. «Мне нравится ваш дуэт, нравится, как вы танцуете, нравится ваша энергетика, просто в начале было чуть не синхронно», — высказалась хореограф Катя Решетникова. «Круто то, что вы абсолютно в другом настроении танцуете, иногда есть огрехи, что вы поглядываете друг на друга. Наверное, в этом и несинхронность происходит, а так все просто идеально, по номеру все отлично, хореография класс», — прокомментировал артист и член жюри Мигель. Судьей нового выпуска также стал стендапер Евгений Чебатков, который пришел на шоу впервые. Roses запомнился жюри костюмами из латекса и «вайбом опасности». В выпуске второго сезона девушки соревновались с двумя другими дуэтами, но танцующими в одном стиле — фрейм-ап стрип. Ранее URA.RU рассказывало о пермской команде «DS Crew», которые стали полуфиналистами проекта. Жюри оценило их пластику и необычный стиль. Второй сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ проходит с 27 августа по 24 декабря этого года. Участники выступают в формате баттлов в 4 категориях: соло, дуэты, команды и дети. Из каждой категории только один дойдет до финала. Тот, кто не проиграет ни одного баттла, станет победителем проекта и получит главный приз — 7 миллионов рублей.