Lidovsky: украинцы в Чехии замечены в нелегальной контрабанде мигрантов

13 ноября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Украинцы в Чехии занимаются нелегальной контрабандой мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинцы, проживающие в Чехии, помогают нелегальным мигрантам выехать за границу. Об этом написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для чешской газеты Lidovky. «С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами», — отметила обозреватель. Таким образом крупные преступные группировки зарабатывают себе на жизнь. По словам пресс-секретаря полиции по делам иностранцев Йозефа Урбана, украинцы, помогающие мигрантам выехать из Чехии, могли жить в стране и до начала спецоперации. «Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами», — отметил он. По его словам, часть из них пытается решить денежный вопрос таким незаконным способом. Ранее Reuters писало о том, что страны восточной Европы готовятся к возможному наплыву украинских беженцев в преддверии зимы. Отмечается, что согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, около четырех миллионов украинцев этой осенью остались без электричества.

Украинцы, проживающие в Чехии, помогают нелегальным мигрантам выехать за границу. Об этом написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для чешской газеты Lidovky. «С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами», — отметила обозреватель. Таким образом крупные преступные группировки зарабатывают себе на жизнь. По словам пресс-секретаря полиции по делам иностранцев Йозефа Урбана, украинцы, помогающие мигрантам выехать из Чехии, могли жить в стране и до начала спецоперации. «Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами», — отметил он. По его словам, часть из них пытается решить денежный вопрос таким незаконным способом. Ранее Reuters писало о том, что страны восточной Европы готовятся к возможному наплыву украинских беженцев в преддверии зимы. Отмечается, что согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, около четырех миллионов украинцев этой осенью остались без электричества.