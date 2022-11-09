Reuters: Европу ждет новая волна беженцев с Украины 09 ноября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 + Почасовые отключения электроэнергии сильно повлияют на всю Украину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны восточной Европы готовятся к возможному наплыву украинских беженцев в преддверии зимы. Это связано с повреждениями энергосистем на украинских территориях, сообщает Reuters. «Страны Восточной Европы готовятся к возможной волне украинских беженцев», — написали в издании. Там добавили, что, согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, около четырех миллионов украинцев остались без электричества. Также украинский оператор электрических сетей «Укрэнерго» заявил, что запланированные почасовые отключения электроэнергии сильно повлияют на всю страну. Некоторые страны уже замечают, как число граждан начинает увеличиваться. «Рост численности ощущается, и ожидается. В настоящее время он вырос на 15%», — передает Reuters слова Романа Доховича, координатора помощи в восточном словацком городе Кошице. После украинского теракта на Крымском мосту Россия начала наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. После этого, многие украинские города остались без электроэнергии. В Киеве уже начали планировать эвакуацию около 3 миллионов граждан в случае полного отключения электричества, передает RT. Страны восточной Европы готовятся к возможному наплыву украинских беженцев в преддверии зимы. Это связано с повреждениями энергосистем на украинских территориях, сообщает Reuters. «Страны Восточной Европы готовятся к возможной волне украинских беженцев», — написали в издании. Там добавили, что, согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, около четырех миллионов украинцев остались без электричества. Также украинский оператор электрических сетей «Укрэнерго» заявил, что запланированные почасовые отключения электроэнергии сильно повлияют на всю страну. Некоторые страны уже замечают, как число граждан начинает увеличиваться. «Рост численности ощущается, и ожидается. В настоящее время он вырос на 15%», — передает Reuters слова Романа Доховича, координатора помощи в восточном словацком городе Кошице. После украинского теракта на Крымском мосту Россия начала наносить массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. После этого, многие украинские города остались без электроэнергии. В Киеве уже начали планировать эвакуацию около 3 миллионов граждан в случае полного отключения электричества, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям