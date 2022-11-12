Волонтеры из ХМАО отправились в Киргизию

13 ноября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Волонтеры проведут консультации для жителей и общественников (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Волонтеры из ХМАО с гуманитарной миссией отправились в Киргизскую Республику. Об этом сообщается на официальной странице администрации Мегиона. «В течение двух недель наши ребята будут консультировать население и заинтересованные общественные организации в городах Бишкек, Кемин, Кара-Балта, Балыкчы и близлежащих селах. Программа направлена на расширение взаимодействия России с зарубежными странами, развитие международного волонтерства, улучшение качества жизни тех, кто нуждается в помощи», — отмечается в сообщении. Мегион представляет Серегей Сапичев, всего в состав делегации вошли пять жителей Югры. Среди основных направлений волонтерской работы значатся социальное проектирование, помощь женщинам, пережившим насилие, обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Ранее волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. День начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь.

Волонтеры из ХМАО с гуманитарной миссией отправились в Киргизскую Республику. Об этом сообщается на официальной странице администрации Мегиона. «В течение двух недель наши ребята будут консультировать население и заинтересованные общественные организации в городах Бишкек, Кемин, Кара-Балта, Балыкчы и близлежащих селах. Программа направлена на расширение взаимодействия России с зарубежными странами, развитие международного волонтерства, улучшение качества жизни тех, кто нуждается в помощи», — отмечается в сообщении. Мегион представляет Серегей Сапичев, всего в состав делегации вошли пять жителей Югры. Среди основных направлений волонтерской работы значатся социальное проектирование, помощь женщинам, пережившим насилие, обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Ранее волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. День начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь.