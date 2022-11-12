12 ноября 2022
11 ноября 2022

Волонтеры из ХМАО отправились в Киргизию

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Арт-Таврида», второй день. Республика Крым, Судак, волонтеры, крым, черное море, добровольцы, отдых, таврида, Судак
Волонтеры проведут консультации для жителей и общественников (фото из архива) Фото:

Волонтеры из ХМАО с гуманитарной миссией отправились в Киргизскую Республику. Об этом сообщается на официальной странице администрации Мегиона.

«В течение двух недель наши ребята будут консультировать население и заинтересованные общественные организации в городах Бишкек, Кемин, Кара-Балта, Балыкчы и близлежащих селах. Программа направлена на расширение взаимодействия России с зарубежными странами, развитие международного волонтерства, улучшение качества жизни тех, кто нуждается в помощи», — отмечается в сообщении.

Мегион представляет Серегей Сапичев, всего в состав делегации вошли пять жителей Югры. Среди основных направлений волонтерской работы значатся социальное проектирование, помощь женщинам, пережившим насилие, обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Ранее волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. День начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь.

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Волонтеры из ХМАО с гуманитарной миссией отправились в Киргизскую Республику. Об этом сообщается на официальной странице администрации Мегиона. «В течение двух недель наши ребята будут консультировать население и заинтересованные общественные организации в городах Бишкек, Кемин, Кара-Балта, Балыкчы и близлежащих селах. Программа направлена на расширение взаимодействия России с зарубежными странами, развитие международного волонтерства, улучшение качества жизни тех, кто нуждается в помощи», — отмечается в сообщении. Мегион представляет Серегей Сапичев, всего в состав делегации вошли пять жителей Югры. Среди основных направлений волонтерской работы значатся социальное проектирование, помощь женщинам, пережившим насилие, обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Ранее волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. День начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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