Гумкорпус ХМАО показал будни добровольцев в Мариуполе. Видео

11 ноября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Волонтеры Гумкорпуса Югры раздают продукты и предметы первой необходимости по 500 адресам в Мариуполе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Видео опубликовал официальный telegram-канал Гумкорпуса. «У многих жителей Мариуполя полностью разрушен дом и теперь им приходится спать где получится. Кто-то для ночлега использует бывший детский сад. Мы адресно помогаем таким людям выжить в этой тяжелой ситуации. Спасибо жителям Югры за продукты и средства гигиены, которые очень необходимы мариупольцам», — написали волонтеры. День добровольцев начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. В машину загружаются пакеты с продуктами и самым необходимым, которые волонтеры передают местным жителям. «И так каждый день по кругу. Сейчас у нас в работе 500 адресов», — уточняют добровольцы. Ранее URA.RU писало о добровольцах Гумкорпуса ХМАО, которые проведали жителей Донбасса. Волонтеров попросил узнать о судьбе близких сургутянин.

Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Видео опубликовал официальный telegram-канал Гумкорпуса. «У многих жителей Мариуполя полностью разрушен дом и теперь им приходится спать где получится. Кто-то для ночлега использует бывший детский сад. Мы адресно помогаем таким людям выжить в этой тяжелой ситуации. Спасибо жителям Югры за продукты и средства гигиены, которые очень необходимы мариупольцам», — написали волонтеры. День добровольцев начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. В машину загружаются пакеты с продуктами и самым необходимым, которые волонтеры передают местным жителям. «И так каждый день по кругу. Сейчас у нас в работе 500 адресов», — уточняют добровольцы. Ранее URA.RU писало о добровольцах Гумкорпуса ХМАО, которые проведали жителей Донбасса. Волонтеров попросил узнать о судьбе близких сургутянин.