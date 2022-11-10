10 ноября 2022

Гумкорпус ХМАО показал будни добровольцев в Мариуполе. Видео

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Волонтеры Гумкорпуса Югры раздают продукты и предметы первой необходимости по 500 адресам в Мариуполе Фото:
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Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Видео опубликовал официальный telegram-канал Гумкорпуса.

«У многих жителей Мариуполя полностью разрушен дом и теперь им приходится спать где получится. Кто-то для ночлега использует бывший детский сад. Мы адресно помогаем таким людям выжить в этой тяжелой ситуации. Спасибо жителям Югры за продукты и средства гигиены, которые очень необходимы мариупольцам», — написали волонтеры.

День добровольцев начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. В машину загружаются пакеты с продуктами и самым необходимым, которые волонтеры передают местным жителям. «И так каждый день по кругу. Сейчас у нас в работе 500 адресов», — уточняют добровольцы.

Ранее URA.RU писало о добровольцах Гумкорпуса ХМАО, которые проведали жителей Донбасса. Волонтеров попросил узнать о судьбе близких сургутянин.

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Волонтеры Гуманитарного корпуса ХМАО показали, как проходит день добровольца в Мариуполе. Видео опубликовал официальный telegram-канал Гумкорпуса. «У многих жителей Мариуполя полностью разрушен дом и теперь им приходится спать где получится. Кто-то для ночлега использует бывший детский сад. Мы адресно помогаем таким людям выжить в этой тяжелой ситуации. Спасибо жителям Югры за продукты и средства гигиены, которые очень необходимы мариупольцам», — написали волонтеры. День добровольцев начинается с проверки списков — перед выездом волонтеры Гумкорпуса сверяют адреса, где будут раздавать гуманитарную помощь. В машину загружаются пакеты с продуктами и самым необходимым, которые волонтеры передают местным жителям. «И так каждый день по кругу. Сейчас у нас в работе 500 адресов», — уточняют добровольцы. Ранее URA.RU писало о добровольцах Гумкорпуса ХМАО, которые проведали жителей Донбасса. Волонтеров попросил узнать о судьбе близких сургутянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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