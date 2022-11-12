В Каменске-Уральском (Свердловская область) в торговом центре «Каменск Сити Молл» сотрудники правоохранительных органов скрутили мужчину, утроившего дебош. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила очевидица.
«Мужчина вел себя неадекватно. Видели, что он сломал стол. Оказывал сопротивление охраннику магазина», — поделилась очевидица.
Дебошира скрутили полицейские, прибывшие на вызов. По словам очевидицы, охранник магазина не смог самостоятельно успокоить гражданина. «Охранник — мужчина в возрасте. Он не мог никак справиться с дебоширом», — добавила девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало об екатеринбуржце, которого скрутила толпа охранников в торговом центре. Мужчина хотел избить стражей порядка.
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