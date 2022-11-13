19fortyfive: НАТО отправляет авианосцы к границам России в Арктике

13 ноября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

НАТО присутствует в Арктике на протяжении существования альянса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU НАТО отправляет свои авианосцы к границам Арктической зоны РФ. Таким образом они хотят показать, что пристально следят за действиями России в этом регионе. Об этом написали в 19fortyfive. «НАТО все больше беспокоится о России и ее действиях в Арктике. Похоже, что теперь ВМС США и Королевский флот отправляют свои авианосцы в знак того, что они действительно очень внимательно следят за действиями Москвы в этом районе», — написали в издании. Там уточнили, что Североатлантический альянс присутствует в Арктике на протяжении всего времени своего существования. Также в 19fortyfive заявили, что внимание НАТО к региону возросло из-за расширения там Россией и без того обширного военного присутствия. Ранее сообщалось, что силы НАТО переходят к созданию системы коллективной обороны около российских границ. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

НАТО отправляет свои авианосцы к границам Арктической зоны РФ. Таким образом они хотят показать, что пристально следят за действиями России в этом регионе. Об этом написали в 19fortyfive. «НАТО все больше беспокоится о России и ее действиях в Арктике. Похоже, что теперь ВМС США и Королевский флот отправляют свои авианосцы в знак того, что они действительно очень внимательно следят за действиями Москвы в этом районе», — написали в издании. Там уточнили, что Североатлантический альянс присутствует в Арктике на протяжении всего времени своего существования. Также в 19fortyfive заявили, что внимание НАТО к региону возросло из-за расширения там Россией и без того обширного военного присутствия. Ранее сообщалось, что силы НАТО переходят к созданию системы коллективной обороны около российских границ. Об этом сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.