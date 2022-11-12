12 ноября 2022
11 ноября 2022

Автоинспекторы выступили со срочным обращением к свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Спящий регулировщик. Челябинск, гаишник, сон, спит, регулировщик, гибдд
В Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий Фото:

На территории Свердловской области ожидается похолодание, понижение температуры, осадки в виде снега, что может стать причиной гололеда. В свою очередь водителям необходимо быть предельно аккуратными на дороге. С таким заявлением к жителям региона обратилась пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в telegram-канале.

«Для исключения ДТП водителям необходимо учитывать погодные условия и выбирать пониженный скоростной режим. Необходимо отказаться от резких маневров и опасных обгонов», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции также напомнили о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходов также просят быть предельно внимательными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.

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На территории Свердловской области ожидается похолодание, понижение температуры, осадки в виде снега, что может стать причиной гололеда. В свою очередь водителям необходимо быть предельно аккуратными на дороге. С таким заявлением к жителям региона обратилась пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в telegram-канале. «Для исключения ДТП водителям необходимо учитывать погодные условия и выбирать пониженный скоростной режим. Необходимо отказаться от резких маневров и опасных обгонов», — говорится в сообщении. В Госавтоинспекции также напомнили о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходов также просят быть предельно внимательными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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