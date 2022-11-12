Автоинспекторы выступили со срочным обращением к свердловчанам

На территории Свердловской области ожидается похолодание, понижение температуры, осадки в виде снега, что может стать причиной гололеда. В свою очередь водителям необходимо быть предельно аккуратными на дороге. С таким заявлением к жителям региона обратилась пресс-служба ГИБДД по Свердловской области в telegram-канале.
«Для исключения ДТП водителям необходимо учитывать погодные условия и выбирать пониженный скоростной режим. Необходимо отказаться от резких маневров и опасных обгонов», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции также напомнили о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам. Пешеходов также просят быть предельно внимательными на дорогах и использовать светоотражающие элементы на одежде.
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