DWN: Европа и США своими санкциями «подарили» России мощного союзника

DWN: Европа уступила место на российском рынке Китаю
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Китай, благодаря западным санкциям, обогнал Европу по экспорту в Россию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкционное давление Европы на Россию подарило Китай Москве в качестве нового союзника. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай», — пишет издание. Автор материала отметил, что Китай обогнал Европу по объему экспорта в Россию. Экспорт из Поднебесной в октябре вырос на 35%. Также у российско-китайских торговых отношений есть большой потенциал для развития торговли в сфере железнодорожных перевозок.

Ранее стало известно, что в Пентагоне видят перспективу укрепления российско-китайских отношений. В Вашингтоне предполагают, что Китай видит в России противовес Соединенным Штатам.

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Санкционное давление Европы на Россию подарило Китай Москве в качестве нового союзника. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай», — пишет издание. Автор материала отметил, что Китай обогнал Европу по объему экспорта в Россию. Экспорт из Поднебесной в октябре вырос на 35%. Также у российско-китайских торговых отношений есть большой потенциал для развития торговли в сфере железнодорожных перевозок. Ранее стало известно, что в Пентагоне видят перспективу укрепления российско-китайских отношений. В Вашингтоне предполагают, что Китай видит в России противовес Соединенным Штатам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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