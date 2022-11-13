DWN: Европа и США своими санкциями «подарили» России мощного союзника

Санкционное давление Европы на Россию подарило Китай Москве в качестве нового союзника. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай», — пишет издание. Автор материала отметил, что Китай обогнал Европу по объему экспорта в Россию. Экспорт из Поднебесной в октябре вырос на 35%. Также у российско-китайских торговых отношений есть большой потенциал для развития торговли в сфере железнодорожных перевозок.
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Санкционное давление Европы на Россию подарило Китай Москве в качестве нового союзника. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Экономическая война, развязанная западными странами против Москвы, подарила России нового важнейшего союзника — Китай», — пишет издание. Автор материала отметил, что Китай обогнал Европу по объему экспорта в Россию. Экспорт из Поднебесной в октябре вырос на 35%. Также у российско-китайских торговых отношений есть большой потенциал для развития торговли в сфере железнодорожных перевозок. Ранее стало известно, что в Пентагоне видят перспективу укрепления российско-китайских отношений. В Вашингтоне предполагают, что Китай видит в России противовес Соединенным Штатам.