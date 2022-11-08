08 ноября 2022

Пентагон: Китай укрепит отношения с Россией в противовес США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Пекин рассматривает Москву в качестве противовеса Америке, считает Колин Кол Фото:

В США ожидают укрепления российско-китайских отношений. Пекин рассматривает Москву в качестве противовеса Америке, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«И я действительно думаю, что Китай рассматривает Россию как противовес Соединенным Штатам и другим демократическим странам, а России некуда больше идти», — приводит слова замминистра ТАСС. Кол выступил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей.

Он добавил, что российско-китайские отношения могут развиться до уровня военного альянса. Зависимость Москвы от Пекина будет расти, предположил замминистра. Причиной этого Кол назвал введенные санкции против России из-за спецоперации на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Пекин нацелен на укрепление связей с Москвой.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В США ожидают укрепления российско-китайских отношений. Пекин рассматривает Москву в качестве противовеса Америке, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. «И я действительно думаю, что Китай рассматривает Россию как противовес Соединенным Штатам и другим демократическим странам, а России некуда больше идти», — приводит слова замминистра ТАСС. Кол выступил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. Он добавил, что российско-китайские отношения могут развиться до уровня военного альянса. Зависимость Москвы от Пекина будет расти, предположил замминистра. Причиной этого Кол назвал введенные санкции против России из-за спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Пекин нацелен на укрепление связей с Москвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...