Пентагон: Китай укрепит отношения с Россией в противовес США

09 ноября 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Пекин рассматривает Москву в качестве противовеса Америке, считает Колин Кол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США ожидают укрепления российско-китайских отношений. Пекин рассматривает Москву в качестве противовеса Америке, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. «И я действительно думаю, что Китай рассматривает Россию как противовес Соединенным Штатам и другим демократическим странам, а России некуда больше идти», — приводит слова замминистра ТАСС. Кол выступил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. Он добавил, что российско-китайские отношения могут развиться до уровня военного альянса. Зависимость Москвы от Пекина будет расти, предположил замминистра. Причиной этого Кол назвал введенные санкции против России из-за спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Пекин нацелен на укрепление связей с Москвой.

В США ожидают укрепления российско-китайских отношений. Пекин рассматривает Москву в качестве противовеса Америке, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. «И я действительно думаю, что Китай рассматривает Россию как противовес Соединенным Штатам и другим демократическим странам, а России некуда больше идти», — приводит слова замминистра ТАСС. Кол выступил на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей. Он добавил, что российско-китайские отношения могут развиться до уровня военного альянса. Зависимость Москвы от Пекина будет расти, предположил замминистра. Причиной этого Кол назвал введенные санкции против России из-за спецоперации на территории Украины. Ранее сообщалось, что Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Пекин нацелен на укрепление связей с Москвой.