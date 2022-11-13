В Тюменской области чиновники разрешили себе более дорогую технику и мебель

Обстановка для кабинетов чиновников выросла в цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) увеличили предельные затраты мэрии на покупку техники и других необходимых для работы вещей. Соответствующее распоряжение подписано управляющей делами администрации, замглавы Светланой Сейдвалиевой.

«Внести изменения в распоряжение „Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций, осуществляемых администрацией Тобольска“. Приложение изложить в новой редакции», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении URA.RU.

Так, цена на ноутбуки для нужд чиновников выросла до 100 000 рублей. Ранее (согласно аналогичному документу от 31 декабря 2020 года) на единицу техники можно было тратить 73 500. До 100 тысяч рублей за штуку увеличилась и предельная стоимость стационарных компьютеров (на 31,9%).

В список добавили отсутствующие в нем ранее моноблоки и сразу 13 телевизоров (ранее на всю мэрию было положено четыре, теперь — 17). Также в реестре появилась система для глажки, а многие позиции подорожали сразу в два раза.

Список мебели для высших и главных должностей муниципальной службы вырос на 21 позицию, с 16 до 37. В него добавили шкафы и столы, диван, а цена кресла для руководителя увеличилась почти в половину (с 30 до 42,2 тысяч рублей).

«Затраты на приобретение товаров определяются исходя из функций и полномочий, закрепленных за администрацией города. Они приобретаются в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год. Актуализирование вызвано увеличением цен на рынке. В распоряжении установлены предельные цены, которые при проведении конкурентных закупок нельзя превышать. ?При этом в ближайшее время закупки товаров не планируются», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Тобольска.

Ранее агентство писало, что правительство Тюменской области повысило предельные цены на закупку ноутбуков, планшетов и компьютеров для чиновников и депутатов. Власти объяснили это тем, что за время действия старых постановлений объективная стоимость товаров выросла.