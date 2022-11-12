12 ноября 2022
11 ноября 2022

Жители Озерска отправили на передовую 300 пар носков и 20 носилок. Фото

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, военный, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, армия россии, полигон еланский, тренировка на полигоне
В Озерске за месяц собрали внушительный список необходимых вещей Фото:
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Волонтеры из Озерска Челябинской области за месяц собрали большую партию гуманитарного груза для военнослужащих. В перечень вошли более 300 пар носков, 20 бескаркасных носилок и многие другие нужные на передовой вещи, сообщили в соцсетях.

«Девочки, пчелки наши, огромная благодарность вам и низкий поклон. И всем-всем помощникам, кто передавал ткани, пряжу, готовые носочки деньги и т п. Это общее наше дело, Озерск — сила», — указано в сообществе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе представили обширный список отправленных вещей, в который вошли 77 простыней, более 300 семейных трусов, свыше 300 пар носков, а также носовые платки, 20 бескаркасных носилок, пледы, балаклавы и даже иконы. В носки по традиции положили сладости и детские письма.

По данным активистов, груз доставляют в Белгород, откуда волонтеры отвозят коробки на точку «Ресторанчик для наших». Здесь бойцов-получателей кормят и бесплатно выдают нужное обмундирование.

С момента объявления частичной мобилизации волонтеры из всех регионов России начали собирать посылки для военнослужащих. В них кладут необходимые предметы одежды и быта.

Часть груза направят в госпиталь
Груз волонтеры из Озерска шили и собирали целый месяц

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Волонтеры из Озерска Челябинской области за месяц собрали большую партию гуманитарного груза для военнослужащих. В перечень вошли более 300 пар носков, 20 бескаркасных носилок и многие другие нужные на передовой вещи, сообщили в соцсетях. «Девочки, пчелки наши, огромная благодарность вам и низкий поклон. И всем-всем помощникам, кто передавал ткани, пряжу, готовые носочки деньги и т п. Это общее наше дело, Озерск — сила», — указано в сообществе «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте». В сообществе представили обширный список отправленных вещей, в который вошли 77 простыней, более 300 семейных трусов, свыше 300 пар носков, а также носовые платки, 20 бескаркасных носилок, пледы, балаклавы и даже иконы. В носки по традиции положили сладости и детские письма. По данным активистов, груз доставляют в Белгород, откуда волонтеры отвозят коробки на точку «Ресторанчик для наших». Здесь бойцов-получателей кормят и бесплатно выдают нужное обмундирование. С момента объявления частичной мобилизации волонтеры из всех регионов России начали собирать посылки для военнослужащих. В них кладут необходимые предметы одежды и быта.
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