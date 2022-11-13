Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81 человека

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что двое человек после взрыва в Стамбуле находятся в тяжелом состоянии
Число пострадавших при взрыве в центре Стамбула на улице Бейоглу Истикляль увеличилось до 81 человека. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай в ходе трансляции на телеканале TRT HABER.
«У нас 81 пострадавший. Состояние двоих людей тяжелое», — приводит телеканал слова вице-президента.
Ранее Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk заявил, что в результате взрыва в Стамбуле на улице Бейоглу Истикляль погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в центре Стамбула число погибших при взрыве поднялось до 6. Ранены 53 человека.
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