Свердловский депутат Госдумы предрекла появление новых фейков от властей Украины

Жанна Рябцева заявила, что Украина готовит новые фейки о ВС РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти запустят новую волну фейков о Вооруженных силах РФ после передислокации российских войск в Херсоне. Об этом заявила депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева.

«Нет никаких сомнений, что Украина лихорадочно пытается состряпать очередные лживые фейки про ВС РФ. Это уже стало уверенной традицией укронацистов, начиная с Бучи», — написала Жанна Рябцева в своем telegram-канале.

Такое мнение свердловский парламентарий высказала после слов президента Украины Владимира Зеленского о запрете освещать события в Херсоне. Ранее киевские власти отменили разрешение украинской прессе на работу в зоне боевых действий в Херсонской области.

Ранее URA.RU передавало слова Зеленского, что специальные подразделения Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон, а остальные бойцы находятся на подступах к городу. Также агентство сообщало, что Минобороны РФ, что российские военные перешли на левый берег Днепра. Это решение было принято с целью сохранить жизни людей.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация территорий и защита мирного населения Донбасса.