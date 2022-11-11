Зеленский заявил, что спецподразделения ВСУ вошли в Херсон

11 ноября 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Зеленский сообщил, что ВСУ находятся на подступах к городу Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные подразделения Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон, остальные бойцы находятся на подступах к городу. Об этом он сообщил в своем обращении. «По состоянию на сейчас — наши бойцы на подступах к городу [Херсону]. Но специальные подразделения уже в городе», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска перешли на левый берег Днепра, забрав с собой технику, и ведут обстрел ВСУ. В ведомстве не раз называли ситуацию вокруг Херсона самой сложной на фронте. Решение о выводе войск и эвакуации населения было принято с целью сохранить жизни людей. Также сообщалось, что ВСУ могут взорвать Каховскую ГЭС и затопить город.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные подразделения Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон, остальные бойцы находятся на подступах к городу. Об этом он сообщил в своем обращении. «По состоянию на сейчас — наши бойцы на подступах к городу [Херсону]. Но специальные подразделения уже в городе», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска перешли на левый берег Днепра, забрав с собой технику, и ведут обстрел ВСУ. В ведомстве не раз называли ситуацию вокруг Херсона самой сложной на фронте. Решение о выводе войск и эвакуации населения было принято с целью сохранить жизни людей. Также сообщалось, что ВСУ могут взорвать Каховскую ГЭС и затопить город.