Зеленский заявил, что спецподразделения ВСУ вошли в Херсон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский сообщил, что ВСУ находятся на подступах к городу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные подразделения Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон, остальные бойцы находятся на подступах к городу. Об этом он сообщил в своем обращении.

«По состоянию на сейчас — наши бойцы на подступах к городу [Херсону]. Но специальные подразделения уже в городе», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска перешли на левый берег Днепра, забрав с собой технику, и ведут обстрел ВСУ. В ведомстве не раз называли ситуацию вокруг Херсона самой сложной на фронте. Решение о выводе войск и эвакуации населения было принято с целью сохранить жизни людей. Также сообщалось, что ВСУ могут взорвать Каховскую ГЭС и затопить город.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специальные подразделения Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон, остальные бойцы находятся на подступах к городу. Об этом он сообщил в своем обращении. «По состоянию на сейчас — наши бойцы на подступах к городу [Херсону]. Но специальные подразделения уже в городе», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска перешли на левый берег Днепра, забрав с собой технику, и ведут обстрел ВСУ. В ведомстве не раз называли ситуацию вокруг Херсона самой сложной на фронте. Решение о выводе войск и эвакуации населения было принято с целью сохранить жизни людей. Также сообщалось, что ВСУ могут взорвать Каховскую ГЭС и затопить город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...