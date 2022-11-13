Курганская область попала в топ лидеров по росту промышленного производства

14 ноября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Курганская область заняла 24 строчку рейтинга по развитию промпроизводства (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По итогам девяти месяцев этого года положительная динамика в развитии сферы промпроизводства была зафиксирована лишь в половине регионов страны. Курганская область оказалась в числе лидеров, куда вошли 43 территории из представленных 85. Такая информация появилась в СМИ. «Динамика промышленного производства в регионах РФ. Соотношение периода (январь — сентябрь) 2022 года к периоду (январь сентября) 2021 года в процентах — 104,1. Курганская область — 24-я строчка рейтинга», — указано в исследовании РИА Рейтинг. По данным аналитиков, рост промпроизводства в целом по стране произошел только в двух из четырех основных сфер. Это добыча полезных ископаемых и обеспечение электричеством, газом и паром. Среди основных препятствий для развития были названы недостаток финансовых средств, низкий спрос российского рынка и неопределенность с экономической ситуацией. URA.RU писало ранее, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности в регионе. Он подчеркивал, что на территории нет дорогостоящих природных ресурсов, которые можно добывать, продавать, а затем получать с этого больше налоги.

По итогам девяти месяцев этого года положительная динамика в развитии сферы промпроизводства была зафиксирована лишь в половине регионов страны. Курганская область оказалась в числе лидеров, куда вошли 43 территории из представленных 85. Такая информация появилась в СМИ. «Динамика промышленного производства в регионах РФ. Соотношение периода (январь — сентябрь) 2022 года к периоду (январь сентября) 2021 года в процентах — 104,1. Курганская область — 24-я строчка рейтинга», — указано в исследовании РИА Рейтинг. По данным аналитиков, рост промпроизводства в целом по стране произошел только в двух из четырех основных сфер. Это добыча полезных ископаемых и обеспечение электричеством, газом и паром. Среди основных препятствий для развития были названы недостаток финансовых средств, низкий спрос российского рынка и неопределенность с экономической ситуацией. URA.RU писало ранее, что губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности в регионе. Он подчеркивал, что на территории нет дорогостоящих природных ресурсов, которые можно добывать, продавать, а затем получать с этого больше налоги.