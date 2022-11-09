Шумков назвал единственную возможность для развития промышленности в регионе. Видео

Курганский губернатор: индустриальные парки помогут развитию промышленности

10 ноября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков поделился своим мнением в интервью своей пресс-службе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности в регионе. Об этом он рассказал в интервью своей пресс-службе. «По большому счету, у нас в регионе других вариантов динамического развития промышленности не было. Создание готовых промышленных площадок, где можно быстро разворачивать новые производственные предприятия — это, по сути, вообще единственный вариант. Именно исходя из этого мы спланировали, что в регионе может появиться до девяти индустриальных парков», — объяснил Шумков в видео, опубликованном 10 ноября в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Губернатор сообщил, что в регионе, в отличии от других субъектов, нет высоколиквидных природных ресурсов, которые можно добывать, продавать и получать с них больше налоги. По словам Шумкова, индустриальные парки строят в удобных для производства местах. Он отметил, что сейчас в регионе уже пять индустриальных парков, а в следующем году их всего станет семь. Ранее стало известно, что местные индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт» претендовали на получение федеральной субсидии в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей. Министерство экономического развития России решило поддержать создание индустриального парка «Стальмонтаж».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности в регионе. Об этом он рассказал в интервью своей пресс-службе. «По большому счету, у нас в регионе других вариантов динамического развития промышленности не было. Создание готовых промышленных площадок, где можно быстро разворачивать новые производственные предприятия — это, по сути, вообще единственный вариант. Именно исходя из этого мы спланировали, что в регионе может появиться до девяти индустриальных парков», — объяснил Шумков в видео, опубликованном 10 ноября в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Губернатор сообщил, что в регионе, в отличии от других субъектов, нет высоколиквидных природных ресурсов, которые можно добывать, продавать и получать с них больше налоги. По словам Шумкова, индустриальные парки строят в удобных для производства местах. Он отметил, что сейчас в регионе уже пять индустриальных парков, а в следующем году их всего станет семь. Ранее стало известно, что местные индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт» претендовали на получение федеральной субсидии в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей. Министерство экономического развития России решило поддержать создание индустриального парка «Стальмонтаж».