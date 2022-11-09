Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что индустриальные парки являются единственной возможностью для развития промышленности в регионе. Об этом он рассказал в интервью своей пресс-службе.
«По большому счету, у нас в регионе других вариантов динамического развития промышленности не было. Создание готовых промышленных площадок, где можно быстро разворачивать новые производственные предприятия — это, по сути, вообще единственный вариант. Именно исходя из этого мы спланировали, что в регионе может появиться до девяти индустриальных парков», — объяснил Шумков в видео, опубликованном 10 ноября в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор сообщил, что в регионе, в отличии от других субъектов, нет высоколиквидных природных ресурсов, которые можно добывать, продавать и получать с них больше налоги. По словам Шумкова, индустриальные парки строят в удобных для производства местах. Он отметил, что сейчас в регионе уже пять индустриальных парков, а в следующем году их всего станет семь.
Ранее стало известно, что местные индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт» претендовали на получение федеральной субсидии в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей. Министерство экономического развития России решило поддержать создание индустриального парка «Стальмонтаж».
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