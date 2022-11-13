Аналитики раскрыли размер среднего ипотечного кредита в Курганской области в 2022 году

Курганская область заняла 25 место в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке

14 ноября 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Средний размер ипотечного кредита в Курганской области превышает два млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область оказалась на 25 месте рейтинга регионов (среди 85 субъектов РФ) по ипотечной долговой нагрузке. Эксперты учитывали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате проживающих на территории, средний размер ипотечного кредита и срок его погашения, указано в исследовании РИА Рейтинг. «25-я строчка — Курганская область. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате — 50,1 процента. Средний срок ипотечного кредита — 272 месяца. Средний размер — 2,2 млн рублей», — передают аналитики. В основу исследования были положены данные Центробанка и Росстата. URA.RU сообщало ранее, что меньше трети зауральцев могут купить квартиру в ипотеку. Доля семей в Курганской области, которые могли позволить себе такую покупку в 2021 году, составляла 28,9%.

Курганская область оказалась на 25 месте рейтинга регионов (среди 85 субъектов РФ) по ипотечной долговой нагрузке. Эксперты учитывали соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате проживающих на территории, средний размер ипотечного кредита и срок его погашения, указано в исследовании РИА Рейтинг. «25-я строчка — Курганская область. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке к средней зарплате — 50,1 процента. Средний срок ипотечного кредита — 272 месяца. Средний размер — 2,2 млн рублей», — передают аналитики. В основу исследования были положены данные Центробанка и Росстата. URA.RU сообщало ранее, что меньше трети зауральцев могут купить квартиру в ипотеку. Доля семей в Курганской области, которые могли позволить себе такую покупку в 2021 году, составляла 28,9%.