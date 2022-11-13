В Китае раскрыли козырь Путина в борьбе с Западом

Sohu: российский истребитель-невидимка Су-57 способен сдержать натиск Запада

14 ноября 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

В Китае заявили, что у Владимира Путина есть козырь для противостояния с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У президента России Владимира Путина есть истребитель Су-57, который может стать козырем в борьбе с западными странами из-за поставок военной помощи Украине. Об этом пишет китайский интернет-портал Sohu. «Столкнувшись с западным накачиванием Украины оружием, Путин решился. Он вытащил из рукава козырный истребитель [Су-57], на который можно установить целых пять комплектов радаров», — пишет обозреватель Sohu. Автор материала с сарказмом добавил, что радары истребителя могут просветить даже одежду президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, один такой снаряд может стать последним, «что увидят Зеленский и его команда», считает обозреватель. Как пишет автор статьи, Су-57 может взлетать с укороченной взлетной полосы около 300 метров и садиться на нее. Отмечается, что подобная способность заставляет «все остальные истребители пятого поколения устыдиться», так как Су-57 — вершина мастерства военных конструкторов России. «Отправка Су-57 на Украину в подобное время не только поднимает дух российской армии, но и оказывает сдерживающее влияние на страны НАТО. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель», — подчеркнул он. Ранее в Китае восхитились российской ракетой «Ярс», способной поразить США. Обозреватель китайского издания Baijiahao отметил, что ни одна система ПРО в мире не может остановить проникновение этой ракеты. После начала спецоперации страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт России и Украины, поставляя Киеву вооружение и денежные транши.

У президента России Владимира Путина есть истребитель Су-57, который может стать козырем в борьбе с западными странами из-за поставок военной помощи Украине. Об этом пишет китайский интернет-портал Sohu. «Столкнувшись с западным накачиванием Украины оружием, Путин решился. Он вытащил из рукава козырный истребитель [Су-57], на который можно установить целых пять комплектов радаров», — пишет обозреватель Sohu. Автор материала с сарказмом добавил, что радары истребителя могут просветить даже одежду президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, один такой снаряд может стать последним, «что увидят Зеленский и его команда», считает обозреватель. Как пишет автор статьи, Су-57 может взлетать с укороченной взлетной полосы около 300 метров и садиться на нее. Отмечается, что подобная способность заставляет «все остальные истребители пятого поколения устыдиться», так как Су-57 — вершина мастерства военных конструкторов России. «Отправка Су-57 на Украину в подобное время не только поднимает дух российской армии, но и оказывает сдерживающее влияние на страны НАТО. Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель», — подчеркнул он. Ранее в Китае восхитились российской ракетой «Ярс», способной поразить США. Обозреватель китайского издания Baijiahao отметил, что ни одна система ПРО в мире не может остановить проникновение этой ракеты. После начала спецоперации страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт России и Украины, поставляя Киеву вооружение и денежные транши.