13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Житель ЯНАО погиб при пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Ямалец погиб при пожаре в жилом балке Фото:

В Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.

«13 ноября 2022 года на территории бывшей промышленной базы после тушения пожара, в помещении комнаты обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия», — сообщается в СК.

Отмечается, что Следственным комитетом России по ЯНАО была организована доследственная проверка. На данный момент личность погибшего не установлена.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое при пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».

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В Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «13 ноября 2022 года на территории бывшей промышленной базы после тушения пожара, в помещении комнаты обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия», — сообщается в СК. Отмечается, что Следственным комитетом России по ЯНАО была организована доследственная проверка. На данный момент личность погибшего не установлена. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое при пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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