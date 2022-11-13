Житель ЯНАО погиб при пожаре

Ямалец погиб при пожаре в жилом балке
В Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.
«13 ноября 2022 года на территории бывшей промышленной базы после тушения пожара, в помещении комнаты обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия», — сообщается в СК.
Отмечается, что Следственным комитетом России по ЯНАО была организована доследственная проверка. На данный момент личность погибшего не установлена.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое при пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».
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