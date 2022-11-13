Житель ЯНАО погиб при пожаре

Ямалец погиб при пожаре в жилом балке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) в результате пожара в жилом балке погиб человек. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.

«13 ноября 2022 года на территории бывшей промышленной базы после тушения пожара, в помещении комнаты обнаружено тело мужчины со следами термического воздействия», — сообщается в СК.

Отмечается, что Следственным комитетом России по ЯНАО была организована доследственная проверка. На данный момент личность погибшего не установлена.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое при пожаре погибли три человека. Возгорание произошло на территории дачного поселка ДНТ «Северянин».