В Пермском УФАС подтвердили назначение нового замруководителя

В Пермском УФАС новый заместитель руководителя
В Пермском УФАС к работе приступил новый заместитель руководителя Евгений Чернобровкин. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Александр Пласкин.
«Да, у нас новый заместитель. Евгений Чернобровкин сегодня приступил к работе», — подтвердил информацию Плаксин.
Ранее Чернобровкин занимал должность начальника юридического отдела в ПЦБК. В антимонопольной службе он будет курировать борьбу с монополиями.
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