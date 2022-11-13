В Пермском УФАС подтвердили назначение нового замруководителя

14 ноября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Пермском УФАС новый заместитель руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском УФАС к работе приступил новый заместитель руководителя Евгений Чернобровкин. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Александр Пласкин. «Да, у нас новый заместитель. Евгений Чернобровкин сегодня приступил к работе», — подтвердил информацию Плаксин. Ранее Чернобровкин занимал должность начальника юридического отдела в ПЦБК. В антимонопольной службе он будет курировать борьбу с монополиями.

В Пермском УФАС к работе приступил новый заместитель руководителя Евгений Чернобровкин. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Александр Пласкин. «Да, у нас новый заместитель. Евгений Чернобровкин сегодня приступил к работе», — подтвердил информацию Плаксин. Ранее Чернобровкин занимал должность начальника юридического отдела в ПЦБК. В антимонопольной службе он будет курировать борьбу с монополиями.