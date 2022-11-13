13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Пермском УФАС подтвердили назначение нового замруководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УФАС. Курган, федеральный закон
В Пермском УФАС новый заместитель руководителя Фото:

В Пермском УФАС к работе приступил новый заместитель руководителя Евгений Чернобровкин. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Александр Пласкин.

«Да, у нас новый заместитель. Евгений Чернобровкин сегодня приступил к работе», — подтвердил информацию Плаксин.

Ранее Чернобровкин занимал должность начальника юридического отдела в ПЦБК. В антимонопольной службе он будет курировать борьбу с монополиями.

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В Пермском УФАС к работе приступил новый заместитель руководителя Евгений Чернобровкин. Об этом URA.RU сообщил руководитель управления Александр Пласкин. «Да, у нас новый заместитель. Евгений Чернобровкин сегодня приступил к работе», — подтвердил информацию Плаксин. Ранее Чернобровкин занимал должность начальника юридического отдела в ПЦБК. В антимонопольной службе он будет курировать борьбу с монополиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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