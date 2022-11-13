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11 ноября 2022

Курганцы стали строить значительно меньше домов. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Город Шадринск. Курган, шадринск, город шадринск, дом музей
Доля построенных индивидуальных домов за год снизилась на 18% Фото:

В Курганской области в 2022 году на 18% снизилась доля построенных индивидуальных домов среди введенного в действие жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Индивидуальными застройщиками введено 194,3 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе—октябре 2022 г. приходилось 63,8% (в январе—октябре 2021 г. — 81,9%)», — указано в сообщении.

Всего за первые десять месяцев 2022 года в регионе были введены жилые дома общей площадью помещений 304,5 тыс. кв. метров. 31,5 тыс. кв. м от этого количества приходится на дачные дома. Аналитики добавили, что за этот период было построено 3373 квартиры.

Ранее стало известно, что курганские застройщики стали получать меньше денег за строительство домов. За год этот показатель снизился на 11,5%.

Пик ввода жилья пришелся на январь 2022 года

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В Курганской области в 2022 году на 18% снизилась доля построенных индивидуальных домов среди введенного в действие жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Индивидуальными застройщиками введено 194,3 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе—октябре 2022 г. приходилось 63,8% (в январе—октябре 2021 г. — 81,9%)», — указано в сообщении. Всего за первые десять месяцев 2022 года в регионе были введены жилые дома общей площадью помещений 304,5 тыс. кв. метров. 31,5 тыс. кв. м от этого количества приходится на дачные дома. Аналитики добавили, что за этот период было построено 3373 квартиры. Ранее стало известно, что курганские застройщики стали получать меньше денег за строительство домов. За год этот показатель снизился на 11,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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