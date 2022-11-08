Курганские застройщики стали меньше получать денег за строительство домов

09 ноября 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

С начала года снижение составило 11,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области застройщики стали меньше получать денег за строительство домов. По данным на январь—сентябрь, снижение составило более чем 11%. Такая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «Объем работ, выполненных по виду деятельности „Строительство“, в январе—сентябре 2022 года на территории Курганской области составил 14 037,2 млн рублей. Это в сопоставимых ценах ниже уровня января-сентября прошлого года на 11,5%», — говорится в документе. Также на сайте ведомства указано, что за девять месяцев в регионе было введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов. Кроме того, населением построено более 1 300 жилых домов общей площадью около 230 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья вырос на 28,5%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области определили застройщиков с самыми низкими объемами строительства жилья. В их числе оказались компании «Айсберг», «СЗ Ресурс» и «Сибирский Газовик». Также сообщалось, что в Кургане на месте бывшего кинотеатра начались подготовительные работы к стройке. До этого инсайдеры сообщили, что на этом месте построят высотку.

В Курганской области застройщики стали меньше получать денег за строительство домов. По данным на январь—сентябрь, снижение составило более чем 11%. Такая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «Объем работ, выполненных по виду деятельности „Строительство“, в январе—сентябре 2022 года на территории Курганской области составил 14 037,2 млн рублей. Это в сопоставимых ценах ниже уровня января-сентября прошлого года на 11,5%», — говорится в документе. Также на сайте ведомства указано, что за девять месяцев в регионе было введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов. Кроме того, населением построено более 1 300 жилых домов общей площадью около 230 тысяч квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья вырос на 28,5%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области определили застройщиков с самыми низкими объемами строительства жилья. В их числе оказались компании «Айсберг», «СЗ Ресурс» и «Сибирский Газовик». Также сообщалось, что в Кургане на месте бывшего кинотеатра начались подготовительные работы к стройке. До этого инсайдеры сообщили, что на этом месте построят высотку.