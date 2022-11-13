Дети ушедших на фронт челябинцев получат 24 миллиона рублей

На сегодня заявления подали уже на 1 198 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дети ушедших на фронт жителей Челябинска получат в общей сложности 24 миллиона рублей. Об этом 14 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«Продолжаем оформлять пособия на детей призванных на фронт челябинцев. На сегодня заявления подали уже на 1 тысячу198 детей. В общей сложности им выплатят почти 24 миллиона рублей», — заявил Авдеев.

Вице-мэр отметил, что в Челябинске также идет активная работа по оформлению единовременной выплаты в 50 тысяч рублей мобилизованным. Предусмотрено, что данную выплату сможет получить супруга резервиста. Эта мера соцподдержки установлена по решению губернатора Алексея Текслера.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.