13 ноября 2022
12 ноября 2022

Дети ушедших на фронт челябинцев получат 24 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, сбербанк, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, портмоне, открытие, пенсия, деньги, карта сбербанка, пособие, сбер, надбавка, индексация
На сегодня заявления подали уже на 1 198 детей Фото:

Дети ушедших на фронт жителей Челябинска получат в общей сложности 24 миллиона рублей. Об этом 14 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев.

«Продолжаем оформлять пособия на детей призванных на фронт челябинцев. На сегодня заявления подали уже на 1 тысячу198 детей. В общей сложности им выплатят почти 24 миллиона рублей», — заявил Авдеев.

Вице-мэр отметил, что в Челябинске также идет активная работа по оформлению единовременной выплаты в 50 тысяч рублей мобилизованным. Предусмотрено, что данную выплату сможет получить супруга резервиста. Эта мера соцподдержки установлена по решению губернатора Алексея Текслера.

В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Дети ушедших на фронт жителей Челябинска получат в общей сложности 24 миллиона рублей. Об этом 14 ноября сообщил на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр Сергей Авдеев. «Продолжаем оформлять пособия на детей призванных на фронт челябинцев. На сегодня заявления подали уже на 1 тысячу198 детей. В общей сложности им выплатят почти 24 миллиона рублей», — заявил Авдеев. Вице-мэр отметил, что в Челябинске также идет активная работа по оформлению единовременной выплаты в 50 тысяч рублей мобилизованным. Предусмотрено, что данную выплату сможет получить супруга резервиста. Эта мера соцподдержки установлена по решению губернатора Алексея Текслера. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...